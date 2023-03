Brenda pide justicia para su hija y sobrino tras ser arrollados en colonia Cuauhtémoc

HERMOSILLO.- Con lágrimas en los ojos, y heridas en diferentes partes del cuerpo, Brenda López Provincia, la mujer que fue atropellada la noche del pasado 5 de marzo, junto a su hija y sobrino, exige justicia a las autoridades, y que atrapen a la persona que casi acaba con su vida, y la de su pequeña.

¿Qué esta pasando autoridades?, ¿Por qué no nos dan avance?, ¿Qué esconden o qué están guardando?”, cuestionó entre sollozos, “lo que más nos indigna es que ya paso una semana y no hemos tenido nada de información, ¿Cómo no van a saber quien es el dueño del carro?.

“Si los carros están seriados y se encontró en un domicilio, ¿Quién vive en ese domicilio?, ¿Quién guardó el carro ahí?, como no va a haber un avance, se me hace algo ilógico, ¿Por qué lo están encubriendo?, ¿Qué esta pasando?, autoridades, queremos saber que esta atrapada la persona que nos hizo esto”, manifestó.

El día del accidente, Brenda recuerda que toda la familia estaba muy feliz, ya que acaban de abrir la llantera de su hermano, y toda la familia preparaba el evento de inauguración del negocio.

Su hija, en un punto de la tarde, le pidió cruzar la calle para comprar un pan dulce en la panadería, y como su sobrino también quería ir, Brenda tomó a ambos pequeños y los llevó al comercio que estaba enfrente.

Fue en el regreso, cuando cruzaban la calle Libertad, que inició la pesadilla para la familia, pues casi al llegar a la banqueta, un automóvil a exceso de velocidad los arrollo, sin que ellos pudieran hacer nada para esquivarlo.

Estamos a punto de subir la banqueta cuando escucho un ruido muy fuerte, como el rechinido de un carro que venía muy recio, voltee hacía mi derecha y veo un carro blanco con focos cuadrados que viene directamente hacía nosotros, y la única reacción que tuve fue jalar a los niños, para que no le pegara a ellos, y me pegara a mi.

“Enseguida de eso siento que mi cabeza se sacude, abro los ojos, y estoy en el suelo, no sentí dolor en el momento, solo veo mi sangre, escucho muchos gritos, veo mucha gente encima, y yo lo único que quería era ver a los niños; escuchaba que decían, llévenselos, llévenselos, y yo les decía llévense a los niños, yo aquí me quedó, yo quería que lo atendieran a ellos”, relató.

Desde ese momento, y hasta entonces, su angustia fue siempre por saber que había pasado con su hija y sobrino. Mientras la atendían, ella solo quería información de los pequeños, y saber que Ximena, su niñita, seguía con vida.

A una semana del accidente, Brenda por fin pudo ver a Ximena en el hospital, el encuentro fue corto, pero esperanzador, ya que la menor de 5 años fue extubada, y ha logrado respirar por ella misma.

Aun así, la recuperación es larga, aseguró, y la pequeña requerirá de más tiempo, cirugías y esfuerzo, para poder estar bien, y a salvo.

Hoy por fin tuve la oportunidad de ver a mi princesa. Yo quería abrazarla, besarla, no pude porque estoy aquí, “señaló la silla de ruedas, “pero aun no puedo creer que una niña inocente, sin deberla, sin temerla, por una persona imprudente, está ahí acostada, con mangueritas, sedada”, decía entre lágrimas.

“Nosotros una familia que no le hacíamos daño a nadie, trabajadora, los niños felices, cómo no van a saber quien fue, a 7 días del accidente, como no van a saber quien fue, es lo que me tiene muy enojada”, dijo.

La mujer, quien tiene heridas en su cuerpo, una operación en su fémur, y varios golpes en su rostro, aseguró que nada le duele más que los problemas de su hija, y el hecho de que hasta el momento no haya un culpable.

Contó que la menor tiene problemas para mover la parte izquierda del cuerpo, y no saben cuantas terapias va a necesitar, para volver a ser la de antes.