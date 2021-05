Bomberos de Hermosillo marchan por atención médica y vacunas antiCovid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Miembros del Sindicato Único de Bomberos de Hermosillo marcharán desde la plaza de los 100 Años hasta las oficinas de Isssteson, para exigir mejor atención médica y la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Jesús Díaz Ruelas, Secretario General del organismo, explicó que esta marcha se debe a que cada vez es más deficiente el servicio brindado por la institución médica.

Aseguró que son muchos los elementos que han tenido que comprar sus medicamentos o buscar atención particular, debido a la falta de fármacos y especialistas en la institución.

Destacó que como miembros de un servicio de emergencia se encuentran constantemente expuestos a diferentes riesgos, como quemaduras, enfermedades cardiorespiratorias y el virus del Covid-19.

"Ya al menos una tercera parte de nuestros elementos han dado positivo al virus, tuvimos lamentablemente el fallecimiento del oficial Roberto Duarte al inicio de la pandemia, entonces queremos pedir que nos den la atención, como se ha dado también en otros municipios, como es el caso de Guaymas y Puerto Peñasco", dijo.

Díaz Ruelas fue enfático en que no es la primera ocasión en que hacen esta petición a las autoridades, no obstante hasta ahora no han recibido la respuesta deseada a sus necesidades.