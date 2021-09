Bombero teme ir a la cárcel por incendio de guardería ABC

HERMOSILLO, Sonora.- Arturo Dávila Pacheco, miembro activo del Departamento de Bomberos desde hace 44 años, pide justicia para él y cuatro de sus compañeros, luego de que, afirma, son señalados como culpables de la muerte de los niños de la Guardería ABC.



El elemento, quien se desempeña como coordinador del Departamento de Bomberos, explica que la razón por la cual está siendo enjuiciado es un documento que firmó en el 2002, en el cual avalaba el anteproyecto de la guardería, y que sólo tenía vigencia de un año.



Dicho papel, explica, contemplaba sólo lo que tiene que ver con la instalación de extinguidores, y cuestiones eléctricas de manera general, ya que era lo único que a él como Bombero le correspondía revisar en ese momento.



Desafortunadamente el anteproyecto no fue respetado de la manera en que Dávila Pacheco lo autorizó, pues el plano señalaba la creación de un estacionamiento en el lado Oriente de la guardería el cual jamás se construyó, siendo ese el lugar donde inició la histórica tragedia, señala.



Ese día, Dávila Pacheco, junto con otros de sus compañeros, hicieron todo lo posible por salvar la mayor cantidad de personas, indica.



En su mente, lo único que importaba era poder rescatar a la mayor cantidad de personas que pudiesen, entre niños, maestros y padres que intentaban entrar al lugar, y meses después de tan traumático suceso, el socorrista se llevó una desagradable sorpresa al saber que estaba siendo culpado por la muerte de los niños.

Después de años de juicios, y diferentes procesos legales, aceptó que sus posibilidades cada vez están siendo menores, e incluso su misma defensa legal le confirmó que existía la posibilidad de ser encarcelado, lo que ha afectado enormemente su salud física y mental, así como la de su familia.

Platiqué con uno de mis hijos sobre esto y no supo ni qué contestarme, porque siempre lo traté de tener al margen de todo, pero la presión es grande en nuestra familia”, señala angustiado.

Yo siempre tuve la esperanza de que alguien reconociera cómo pasaron las cosas y se hiciera la verdadera justicia, que vieran que los bomberos no somos los culpables, pero no veo que esto esté pasando y no puede ser que bomberos de Hermosillo terminen detenidos”, manifiesta.