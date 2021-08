HERMOSILLO, Sonora.- A 25 años de haber iniciado su servicio como bombero, Manuel Fernando Balderrama Díaz asegura que a pesar de ser una labor riesgosa, resulta satisfactorio ofrecer el apoyo a los ciudadanos.

Hoy, 22 de agosto, es Día Nacional del Bombero, por lo que Balderrama conmemora a todos los compañeros que como él realizan valerosamente el oficio y recuerda los servicios que marcaron por mucho sus vidas.

Su interés en el oficio inició cuando de joven iba a la estación de bomberos a vender empanadas. Narró cómo acompañaba a dos tíos y un hermano que ya ejercían la labor que tanto le gustó.

Manuel Balderrama vendía empanadas a los bomberos y ahora es uno de ellos. Foto: GH

El comandante me ofreció quedarme de voluntario. Iba los sábados, me compraba todas las empanadas y las repartía entre todos los bomberos, ya no batallaba”, relató el oficial de bomberos.