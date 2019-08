Bisabuelita lleva a sus tres bisnietos a la escuela

HERMOSILLO, Sonora.- Todavía no salía el Sol cuando María del Rosario Duarte, de 74 años de edad, ya preparaba el desayuno y lonche para sus tres bisnietos, a quienes llevó desde su casa en la colonia Palo Verde hasta la escuela primaria en el Centro.



Comentó que tanto su hija como su nieta trabajan y no pueden llevar a los niños a la escuela, por eso ella con gusto se hace cargo de todo lo necesario para que ellos lleguen puntuales a la escuela primaria José Lafonaine, ubicada en Rosales y Doctor Paliza.



"Les hago el lonche, los alisto, todo y a mí me gusta porque me sale como terapia porque se acaba de morir mi esposo y ahora que estaba de vacaciones me la llevaba muy agüitada, y esto me relaja", expresó.



Y es que traerlos a la escuela José Lafontaine, ubicada en el Centro de Hermosillo, es ya una tradición familiar, pues primero estudiaron ahí sus hijos, luego sus nietos y ahora hizo el esfuerzo de inscribir a sus bisnietos.



Explicó que a pesar de los peligros que hay en en esta zona tan transitada, les ha enseñado a sus tres bisnietos que estudian en cuarto, tercero y primer grado a tener cuidado para evitar accidentes.



Lo único que no puede hacer con ellos son las tareas escolares.



"La educación de antes era mejor, porque ahorita hay mucha delincuencia porque por los derechos ahora no pueden decir nada, no pueden ni llamarle la atención porque luego ya van y los reportan", expresó.



La bisabuelita consideró que ayer fue un muy buen día y con él empezaron con el pie derecho el regreso a clases: Llegó a tiempo a la escuela con sus bisnietos y espera que sea así el resto del ciclo escolar.