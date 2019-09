Bien pesados en el nacional

Los pesistas sonorenses infantiles tuvieron una excelente actuación en el Campeonato Nacional de Halterofilia de las categorías Sub 11 y Sub 13 al terminar en el segundo sitio del certamen con un total de 22 preseas.



Los pequeños halteristas ganaron ocho medallas de oro, once platas y tres de bronce, en el evento efectuado el pasado fin de semana en Celaya, Guanajuato.



Los ocho metales del máximo color fueron conseguidos por un grupo de cuatro pesistas sobresaliendo Derek Acosta (Sub 13 en los 44 kilos) y Cristian Grijalva (Sub 13 en los 73), quienes conquistaron tres dorados cada uno, mientras que las otras dos preseas áureas correspondieron a Ximena Romo (Sub 11 en 40) y Xiomara Arias (Sub 11 en 33).



En cuanto a los metales argentos, Ana Sofía Cubillas (Sub 13 en 59 kilos) y Samuel Ponce de León (Sub 13 en 61), obtuvieron tres de ese color cada uno, en tanto que el resto de medallas de esa tonalidad las consiguieron Jesús Valenzuela (Sub 9 en 55), Keiry Chomina (Sub 11 en 45), Jael Corona (Sub 11 en 61), Paola Torres (Sub 11 en 49) y Gael Plascencia (Sub 11 en 49). Los tres bronces quedaron en manos de Célida Piña (Sub 13 en 49).