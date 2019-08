Batallan en la Loma Linda con "robos hormiga"

HERMOSILLO, Sonora.- Desde agujeros "gigantes" que permanecen por semanas sin ser reparados hasta "robos hormiga" por parte de indigentes en los patios de sus casas tienen que padecer los habitantes de la colonia Loma Linda.



Y es que, acusan, el mal estado de las calles se debe a la falta de seguimiento por parte de las autoridades a los trabajos que se hacen en la zona.



Reina Rodríguez, vecina del sector, comentó que, por ejemplo, por la avenida Aburto hay un hoyo que dejaron trabajadores de Agua de Hermosillo luego de reparar un colector; el desperfecto ya lleva dos semanas obstruyendo un carril de la calle, lo que dificulta el tránsito vehicular.



"No he reportado nada porque ahí vinieron a abrir, había trabajadores; de repente ahí se quedó, con el hoyo abierto ahí", apuntó.



"Ese hoyo no es la primera vez que se abre, ni es la primera vez que se queda ahí por mucho tiempo", denunció.



Esta situación ya provocó un choque vehicular, relató, cuando dos carros tomaron el carril libre de la obstrucción.



CALLES EN MAL ESTADO



En el mismo tramo de la avenida Aburto también hay un bache desde hace cerca de de dos meses.



Omar Yanes, también vecino, dijo que el hoyo reaparece constantemente: En cuanto reparan la fuga, a los días vuelve a "brotar", dañando las calles.



Compartió que los mismos residentes intentan cubrir los agujeros con tierra o grava que se acumula durante las lluvias, además de que hacen labor de limpieza y bacheo en algunas de las calles.



Otro problema que señalaron los vecinos es la presencia de indigentes, quienes recorren la colonia abriendo bolsas de basura en busca de plásticos y botes de aluminio y en su paso "aprovechan" para robar cualquier objeto que se encuentre en los patios de las viviendas.



"Sí los reportamos (a la Policía), pero no les hacen nada. Ellos mismos nos dicen que les dan permiso; una vez me robaron el estéreo y me dijo, cuando lo agarré, que un comandante de la Policía lo trae", resaltó Omar con desconfianza.