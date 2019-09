Batallan en el Palo Verde por baldío abandonado

HERMOSILLO, Sonora.- En la calle Octava y Benito Juárez en la colonia Palo Verde hay un predio donde abundan los moscos por la maleza crecida y arrojan cualquier tipo de escombro, aseguran vecinos.



Lorenza, habitante de la colonia, indicó que se ha visto afectada por este lugar que está deshabitado porque es un nido de cucarachas y ratas, y su hogar está frente a este sitio.



Explicó que son personas de aspecto cholo quienes arrojan en carretilla los escombros que retiran de predios aledaños a la construcción abandonada.



"Hay mucho mosco por la maleza, tenemos que estar en el cooler, ya ando toda picoteada", dijo.



El baldío que tiene cerca de 10 años abandonado ha sido reportado al Ayuntamiento, pero hasta el momento no han obtenido respuesta favorable de parte de las autoridades.



TIRAN ESCOMBRO



Otra vecina, que pidió omitir su nombre por seguridad, detalló que hay quienes llenan de basura el baldío con restos de aparatos a los que les sacan cobre.



"Trabajan de ayudante de albañil y vienen y tiran escombro, y no les puedes decir nada porque se vienen encima y le agarran mala idea", aseguró.



Luis Alfonso Pesqueira, otro habitante de la colonia, explicó que la vivienda se encuentra intestada y lo único que pide es que tenga un dueño que se haga cargo para que el lugar no sea un nido y criadero de animales.