Baños de primaria se averían, papás se llevan a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de que se averiaran los baños de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, de la colonia Insurgentes, algunos padres de familia decidieron no dejar a sus hijos en clases hasta que los sanitarios sean reparados, informó personal docente.



Poco antes de las 08:00 horas de ayer, padres de familia de la escuela situada en las calles Opodepe y Bernardo Reyes fueron informados por el maestro de guardia de que los baños no estaban en funcionamiento y era su decisión si querían llevarse a los niños o dejarlos en su horario normal.



"Es un problema en los sanitarios lo que tuvimos y se les avisó a los padres de la situación y ellos ya deciden si quieren llevárselos o los dejan en clases, pero es decisión de ellos, nosotros no podemos suspender las clases nomás porque sí.



"Esto sucedió, yo pienso, pues por falta de mantenimiento, las tuberías ya están viejas y necesitan reparación, pero no fue porque nos hayan vandalizado o que se robaron la cisterna, nada de eso", explicó el profesor de guardia.



NO ES TAN GRAVE, CONSIDERA



Algunas madres de familia comentaron que, a su parecer, la situación no era tan grave como algunas otras madres lo quisieron hacer ver, ya que la situación se arreglaría pronto, pero ellas decidieron llevarse a sus hijos.



"Yo sí la dejé a la niña porque casi no entra al baño ella, pero otras mamás sí se los llevaron, porque dicen que qué asco y cosas así, pero exageran, ya cada quien", expresó Priscila, una madre de familia.



A pesar de que las autoridades ya fueron avisadas desde ayer mismo sobre el problema en los baños, algunas personas, como Rosario Quintana, prefirieron hacerse cargo de sus pequeños, ya que no todos tienen buenas defensas, externó.



"Lo que pasa es que mi niño estaba enfermito del estómago y se me acaba de aliviar y dejarlo a que entre así a los baños, como que no sería responsable de mi parte, yo pienso que sí deberían suspender las clases, porque más tarde hará más calor y no me quiero imaginar", dijo.



LO REPARARÁN



El profesor responsable del turno aseguró que las autoridades escolares ya habían sido notificadas y quedaron en acudir a reparar lo antes posible el desperfecto, ya que los niños no pueden perder clases.