Aumentan precio de las flores; saldrá cara la tradición

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a los aumentos de casi el 50% en el precio de la flor, comerciantes han tenido que incrementar los costos de sus productos, para poder sacar ganancia de sus ventas.

Salomé Ruiz, una de las comerciantes que se encuentran de manera permanente en el Panteón Municipal, indicó que el precio de la flor al público, en su local, está entre 60 pesos el ramo, a 130 la docena.

El año pasado, comparó, el ramo no excedía los 50 pesos, pero las ventas estuvieron muy bajas todo el año pasado, y la flor subió demasiado, por lo que el incremento fue inevitable.

“Yo manejo gladiola, clavel, pompón y codorniz, en 60 pesos el ramo y 130 la docena; los arreglos naturales están desde 220 pesos en adelante, y la corona de 200 pesos.

“Sí están más altos que el año pasado, sobre todo la flor, porque subió el flete, subió la flor, subió todo, pero tenemos que seguir trabajando”, comentó.

BUENA VENTA

Afortunadamente, dijo, este año, desde el fin de semana, la venta ha sido buena, y creen que el dos de noviembre pueda incrementar aún más.

“Gracias a Dios hubo mucha gente el sábado y el domingo, pienso yo que mucha gente vino antes, porque el mero día cae entre semana, y tienen que trabajar, aun así esperemos que sí levante más la venta el miércoles, que es el mero día”, expresó.

En promedio el precio de las flores se incrementó en un 50%, pero aún así los vendedores señalan que ha habido buena respuesta de los clientes.

PERMISOS CAROS, SEÑALAN

El costo del cempasúchil, en algunos puestos, está desde 60 pesos el ramo, cuando el año pasado podían encontrarlo hasta en 22 pesos; el arreglo de rosas ronda entre los 150 a 180 pesos, y el de gladiola en 120.

Otro factor que incrementó el costo de los productos, indicaron, fue el alto precio del permiso para venta por parte del ayuntamiento, el cual, de 470 pesos diarios el año pasado, este 2022 se fue a 721.

Lo indignante, dicen, no sólo es el aumento de casi el doble por día, sino que el panteón Municipal no está en condiciones adecuadas, ya que hay bultos de basura en diferentes lados, no terminaron de retirar la maleza, ni tampoco estuvieron listos los baños.

“El año pasado el costo por día era de 470 pesos, poco más, a la mejor, pero no llegó a los 480 pesos, y este año son 721, fue un aumento de casi el doble al año pasado”, reclamó Simón Valenzuela, uno de los locatarios en el sitio.

“Lo peor es que no ofrecen nada diferente por este aumento, porque los baños aún no están habilitados, el panteón si lo ve, no está limpio totalmente, hay maleza en algunas tumbas, hay bultos de basura, no sé ve donde está ese cobro que nos hicieron”, dijo.

Los vendedores esperan que el 1 y 2 de noviembre, hoy y mañana, la venta se incremente considerablemente, para que la inversión que realizaron dé frutos.