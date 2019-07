Así puedes cuidar a tu mascota del calor

HERMOSILLO, Sonora.- Las mascotas como perros y gatos mantienen una temperatura corporal superior a la de los humanos, por eso es importante mantener cuidados especiales en esta temporada de calor.



Desde colocar cubos de hielo en el agua, mojar cabeza, patas y abdomen hasta cómo enfrentar y detectar un posible golpe de calor, el veterinario Óscar Núñez Payán, brindó algunas recomendaciones para este verano de temperaturas altas en Hermosillo.



"Lo principal que deben tomar en cuenta es mantener a su mascota siempre hidratada, teniendo agua al alcance de las mascotas, hay que cambiar el agua durante el día porque el agua se llega a calentar", dijo.



Una de las recomendaciones para que las mascotas se mantengan frescos y entretenidos, es colocar cubos de hielo para que los laman, e incluso congelar algunos juguetes para llamar su atención.



En ciudades como Hermosillo donde la temperatura rebasa los 45°C en verano, se debe tomar en cuenta que las mascotas no cuentan con protección en sus patitas, por lo que, además de evitar exposiciones al Sol en horarios de mayor calor, se les puede colocar vaselina en las patas.



"Hay que tener actividades restringidas entre 12:00 y 17:00 horas, le lastima las almohadillas, si después de ese horario el pavimento está caliente podemos refrescar las patitas, humedecerlas, otro consejo es untarles un poco de vaselina o vitacilina", dijo.



En días donde el calor es extremo y los perros no puedan estar dentro de casa, se puede brindar un suero ya sea el suero vida oral, para perros mayores a 25 kilos o de los ya preparados, pero de preferencia pediátricos para perros menores a este peso.



"Mojar el perro únicamente la cara, las patitas y el abdomen, no todo porque la mayoría de los perros tienen varias capas de pelo y si lo mojas todo, puede producir humedad y sensación térmica que aumentará la temperatura corporal", explicó.



Los baños en esta temporada pueden hacerse incluso una vez a la semana, si se utiliza un jabón neutro; pero en caso de usar algún producto garrapaticida, puede ser cada quince días, aunque de vez en cuando se puede mojar la cara, patitas y abdomen de la mascota.