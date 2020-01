Aseguran que no todos reciben el apoyo federal

HERMOSILLO, Sonora.- Los apoyos para los adultos mayores de la Secretaría del Bienestar son irregulares y no todos los reciben, aseguran personas de la tercera edad en Hermosillo durante un sondeo.

En la avenida Pedro Moreno entre José María Ávila y Serna se encuentran las oficinas del Gobierno Federal encargadas de distribuir el apoyo bimestral de 2 mil 620 pesos a las personas mayores de 68 años.

Lauro Samaniego Moreno acudió a las oficinas, pero ayer, como hace tres meses, le dijeron que no estaba inscrito y que acudiera a las oficinas cuando se abran los espacios para nuevos beneficiarios.

"Es que me tienen que censar y no me censaron, eran dos hombres que estaban ahí y no me censaron, ahorita ya me atendieron unas mujeres para a ver si ya se arregla todo".

Don Lauro, de 71 años, señala que le explicaron que la orden de abrir el sistema para nuevos beneficiarios tiene que venir de la Ciudad de México.

María Irigoya, otra mujer que acudió a registrarse para recibir el apoyo, indicó que le pidieron que regresara en febrero porque hasta el momento no está abierto el sistema para inscribir en el programa federal a nuevos adultos mayores.

SÍ ENTREGAN, AFIRMAN

Otras mujeres de la tercera edad, que prefirieron omitir su nombre, explicaron que son algunas personas las que reciben el apoyo de la Secretaría del Bienestar para el Adulto Mayor, pero no todos.

Incluso los que tienen su tarjeta bancaria para que le depositen el apoyo no lo recibieron en enero porque hubo cambio de banco y esperan que se les otorgue durante febrero a través de un giro de correo.