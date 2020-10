Arranca venta de flores y coronas para el Día de Muertos

HERMOSILLO.- Los vendedores de coronas y de flores para el Día de Muertos comenzaron a instalarse en el interior del Mercado Municipal y aunque desconocen si habrá permiso para visitar los camposantos por la pandemia, esperan tener una buena venta.

Susana Huez, vendedora, explicó que ella espera la llegada del 2 de noviembre para ofrecer sus productos en la banqueta de Elías Calles y Guerrero, lugar donde ha trabajado cada temporada durante los últimos 15 años.

Sí ha ido bien, pero a la gente le gusta andar buscando afuera en la banqueta, de hecho vienen y me preguntan que si me voy a poner y yo les digo que no sé porque no nos han autorizado”, comentó.