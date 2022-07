Aprueban préstamo por 140 mdp a Agua de Hermosillo

HERMOISLLO, Sonora.- Un préstamo de 140 millones de pesos, que será pagado a doce meses, fue aprobado por mayoría durante sesión extraordinaria de Cabildo para el organismo operador de Agua de Hermosillo.

Jorge Villaescusa, regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito, indicó que el agua de las presas es casi nula, por lo que el préstamo es un apoyo financiero temporal.

Lo que estamos autorizando aquí es un apoyo financiero temporal del Municipio para el organismo operador del agua; no es un subsidio, no un crédito a largo plazo", comentó.

Varios ediles se opusieron a este punto al no contar con la información precisa del cómo se aplicaría este recurso al momento de su aprobación.

René Edmundo García Rojo, regidor del Partido del Trabajo, indicó que con anticipación no se ha informado cuál será el destino del recurso, si será aplicado para obras que beneficien a la ciudadanía o a algún otro concepto.

No se nos dio la reunión previa, no tenemos la información si se va a utilizar para inversión pública, para gasto corriente o para inmobiliario como se dijo en la sesión pasada y dijimos que si se iba a solicitar un crédito fuera para inversión pública solucionar problemas que tiene la ciudadanía", apuntó.

La regidora de Morena, Vicky Espinoza manifestó que es necesario que se tenga una responsabilidad, ya que el organismo operador no ha demostrado tener solvencia financiera.

Se trata de que no se quede una deuda. Resulta que en el acuerdo que se está queriendo aprobar dice que en caso de ser necesario utilice recursos para fondear o reembolsar el apoyo a la institución, reembolsar con instituciones bancarias o financieras. “Si el órgano operador no tiene para pagarlos el Ayuntamiento podrá hacerlos efectivos en una institución financiera y la deuda se quedará en el órgano", mencionó.

Guadalupe Mendívil, regidora de Morena, resaltó la importancia de la rendición de cuentas por parte de la autoridad municipal.

No tenemos información, no hay. Los funcionarios están obligados a reunir cuentas al Ayuntamiento pero no tienen esa información. Hemos estado solicitando de forma reiterada rendición de cuentas y no nos han pasado nada", agregó.