Aplicarán multas por tirar basura en la vía pública

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con multas de 10 salarios mínimos o hasta dos días de servicio comunitario sancionarán a peatones y automovilistas que sean sorprendidos tirando basura en vía pública, informó Jaime Alfonso Martínez Ochoa.



El director de Ecología Municipal explicó que de la mano con el Departamento de Tránsito realizaron las modificaciones al Reglamento de Ecología Municipal para introducir esta medida que entrará en vigor a finales de septiembre o principios de octubre.



Las sanciones las aplicarán los elementos de Tránsito que sorprendan a personas arrojando basura en la vía pública, dijo, lo primero que harán será poner una "advertencia" que quedará registrada con sus datos, si reincide se aplicará la sanción y de continuar repitiéndose el hecho en cada multa se duplicará el monto a pagar.



"Hay cuadrillas de limpieza que salen todos los días a los diferentes sectores y más tardan en dejarlo limpio que en lo que vuelve a estar igual y esto es por la falta de cultura en la población, se les hace fácil tirar donde sea la basura, con las sanciones buscamos crear conciencia", indicó.



Las personas deben aprender de alguna manera a no arrojar sus desperdicios donde sea, deben informarse de los daños que causa la acumulación de basura en drenajes y calles, sobretodo participar en la mejoría de la imagen de la ciudad, enfatizó.



Ciudadanos a favor



Luisa Fernanda Cota Lara, habitante de Cajeme de 19 años, se pronunció de acuerdo con esta medida, ya que hay muchas personas que utilizan las calles como bote de basura y no lo considera correcto.



"Debería de ser más multa para que le pueda a la gente y la piense antes de tirar basura donde sea y también deberían ver por multar a las personas que no mantengan sus banquetas limpias", abundó.



Joaquín Enríquez Galindo expresó que es una tristeza que se tenga que llegar a estos extremos para que las personas entiendan lo que está mal, pero que espera que ayude a que esta acción ya no se realice.



"En otros países es normal ver las calles limpias, porque la gente tiene cultura de no tirar la basura donde sea, qué bueno que empezarán a multar a ver si así agarran el rollo y las calles se empiezan a ver más limpias", subrayó.