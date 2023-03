Alcoholes desmiente cambio de nombre de Cervecería 19 y asegura que continúa clausurada

HERMOSILLO, Sonora.- Cervecería 19 continúa clausurada y no hay un cambio de nombre en dicho establecimiento, afirma a través de un comunicado la Dirección General de Bebidas Alcohólicas.

Luego de una fotografía que circula en redes sociales, en la que se ve un supuesto cambio de nombre de Cervecería 19 a Destilería 25, la autoridad desmintió el cambio de nombre del lugar, a pregunta de EL IMPARCIAL.

Cervecería 19 está clausurada desde el pasado 24 de febrero, cuando la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJE), con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), aseguró de forma temporal el Bar La Cervecería 19 dentro de las investigaciones por el delito de homicidio de Carlos Bernardo “N.”, de 63 años de edad, quien fue asesinado las primeras horas del 21 de febrero.

Posteriormente, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Gobierno del Estado, el pasado 27 de febrero, determinó clausurar temporalmente las instalaciones de Cervecería 19, lugar donde laboraban quienes se encuentran como probables responsables de haber privado de la vida a una persona.

La medida se tomó después de los tres días de aseguramiento que dictó el juez que lleva la causa penal, para que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) llevara a cabo un cateo y el levantamiento de indicios correspondiente.

La clausura fue de manera provisional, informó la autoridad, y se realizó por infracciones relacionadas con la alteración del orden público y la realización de actos probables constitutivos de delitos, según la ley aplicable.

Hoy la Dirección General de Bebidas Alcohólicas afirma que, con relación a información que circula por redes sociales, Cervecería 19 sigue clausurada.

El negocio denominado Destilería 25 no está ubicado en el mismo lugar de Cervecería 19, no se encuentra en operaciones, no tiene los mismos socios, ni tiene nada en común con esta última”, asegura en el boletín.