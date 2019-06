Advierten sobre riesgos de préstamos online.

HERMOSILLO, Sonora.- Por las altas tasas de interés y los riesgos, las autoridades financieras alertan a no contratar los préstamos online.



Blanca Alicia Rosas López, subdelegada de Condusef, señaló que es difícil seguir las denuncias que llegan a la dependencia, ya que al no estar incluidas en el Registro de Prestadores Financieros (Sipres), no se pueden verificar los casos.



"Son pocas las reclamaciones que recibimos, si es una institución financiera y una persona quiere saber que realmente es confiable debe de verificar los datos en el Sipres", expuso, aunque no se dieron cifras sobre el número de quejas.



Hay algunos factores, además de no aparecer en el registro, que indican que no es una empresa confiable, destacó Rosas López, uno es pedir una suma de dinero por adelantado.



Si te piden dinero por adelantado, desde ahí están mal, cuando tú vas a solicitar un crédito a banco o financiera ninguna te piden una cantidad anticipada, sólo te cobran una comisión de apertura de crédito, entonces si les piden dinero en un préstamo hay que retirarse", dijo.

Tasas altas



Es común que estos prestadores tengan las tasas más altas de interés, explicó la subdelegada de Condusef, debido a que son sitios de "última opción" al no obtener un crédito en el mercado formal o instituciones conocidas.



"Lo mejor es ser cuidadosos y responsables con los pagos del mismo para acceder a créditos normales y bancarios, si estás trabajando a los créditos de nómina que tienen las tasas más bajas", agregó.



Cuando una empresa no es institución financiera, la Condusef no puede intervenir, destacó, debido a que esta instancia únicamente atiende casos en empresas formales y dentro del Sipres.



"En el caso de las personas que prestan dinero, Condusef no interviene pero las personas ponen sus denuncias ante la fiscalía porque lo que les están haciendo es un engaño", puntualizó.

Créditos rápidos



De acuerdo con la Condusef, ofrecen a la víctima, que necesita un préstamo, un crédito sin la necesidad de consultar su historial crediticio, y con tasas de interés por debajo de las ofertadas en el mercado.



Además, solicitan que contrates un seguro o fianza, dejar como garantía las escrituras de alguna propiedad. Generalmente las víctimas optan por pagar el seguro o el estudio socioeconómico, por lo que les solicitan una tarjeta de crédito o débito para efectuar el pago, el cual se aplica en ese momento.



Otro detalle es la firma de un contrato, donde la empresa estipula que sólo son "un servicio de gestoría" para tramitar el crédito, lo cual no garantiza el otorgamiento del mismo.



Así como, informa al usuario que su crédito fue aprobado pero que la "Institución Financiera otorgante", requiere copias certificadas de escrituras de una propiedad, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.