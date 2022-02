Adulto de 78 años y una joven de 26 años sufren ataque de cuatro perros en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En la calle Jacaranda de la colonia Fuentes de Mezquital cuatro perros mordieron a un hombre, de 78 años, y a una mujer, de 26 años.



“Ayer andaba una persona caminando, porque salen a caminar, una persona ya mayor y se le fue encima el perro, es más estoy viendo que ahí está la sangre del señor, y le mordió. Como se le fue encima el señor como traía un bastón se cayó”.



“Se raspó, y luego a una muchachita que iba detrás de él, la mordió el perro aquí en la pierna. Ellos viven cerca de aquí, son de la colonia”, comentó una de las vecinas que prefirió no decir su nombre.

Atacan perros a adulto de 78 años y una joven de 26 años





De acuerdo a la Policía de Hermosillo el hombre que resultó con lesiones por el ataque de los perros ocurrido ayer a las 17:30 horas, tiene 78 años, mientras que la segunda persona afectada es una mujer, de 26 años.



“Los sueltan en la tarde a los perros, luego no dejan dormir porque son cuatro, son grandes y no dejan dormir y más a los que están cerca, porque es una ladradera y sueltos en la noche es un peligro porque no puede salir uno”, dijo la misma entrevistada.

Vecinos temen que pueden ser la siguiente víctima de ataques de perros





Las manchas de sangre, resultado del ataque de los canes al hombre, permanecen en la banqueta, ahora los vecinos tienen miedo que la siguiente víctima sean ellos.



“Antes salían a jugar a los niños y ahorita no se puede, porque les tienen miedo a los perros, se les echan encima, he visto a los perros, no sé que raza sean, son como cuatro perros”, expuso Patricia Quintero, otra vecina del sector.



Las personas heridas por el ataque de los perros fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja de Hermosillo, no requirieron traslado médico y la Policía Municipal levantó un informe de los hechos.

Dueños desconocía que sus perros atacaron a personas



Los dueños de los animales que atacaron hace cerca de dos meses llegaron al domicilio ubicado en la calle Jacarandas entre De los Olivos y Almendras y los ladridos han sido constantes.



La propietaria de los canes al cuestionarla de los hechos expresó que desconocía que los animales habían atacado a una persona y se mostró consternada por los hechos.



Reconoció que ladran mucho y está en planes de llevarlos a un terreno campestre de un familiar. Los cuatro perros seguían en el domicilio de los dueños hasta ayer en la mañana.



Lizeth Martínez, directora del Centro de Atención Canina y Felina (CACyF) , comentó que los afectados tienen que poner la denuncia para que puedan ir por los perros y pasarlos a vigilancia epidemiológica durante 10 días.