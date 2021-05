Acuden adultos mayores por su segunda dosis de la vacuna Pfizer antiCovid-19 a Centro Hábitat Solidaridad en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 100 personas acudieron desde antes de las 8:00 horas al Centro Hábitat Solidaridad IV, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19, en adultos de 60 años y más.

Mireya Vásquez, enfermera encargada de la brigada de vacunación en el lugar, explicó que durante la primera hora de la jornada ya se habían aplicado más de 80 vacunas a adultos mayores, de un total de 900 que se tienen contempladas.

Hizo un llamado a todas las personas que fueron inmunizadas el pasado 14 de abril a no dejar de asistir por el refuerzo de forma puntual, ya que de no hacerlo, no tendrían una protección adecuada contra el virus.

"Es muy importante que vengan todos a completar el esquema, porque con la primera dosis solo están protegidos hasta cierto porcentaje, es con la segunda dosis con la cual podrán estar protegidos al 100%" , aclaró.

"Vamos estar aquí solo el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, por eso la importancia de que acudan", insistió.

Los adultos que acudan para completar su esquema deberán presentar una identificación oficial, así como el comprobante de la primera dosis, esto con el fin de que haya un mayor control en la jornada.

Otros centros donde estarán aplicando las vacunas son el Centro de Usos Múltiples se Hermosillo, El Centro Hábitat Las Minitas, Cbtis 206 y Cobach Reforma.

Así mismo, el Cobach Villa de Seris, Escuela Primaria Pascual Pérez, Amah Altares, Cobach Norte, Cbtis 132 y Hábitat de Problado Miguel Alemán.