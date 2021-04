Abuelita lucha contra enfermedades para sacar adelante a su nieto

HERMOSILLO.- La vida no ha sido fácil para María Reyes Contreras, de 63 años, quien ha enfrentado varias enfermedades y tiene discapacidad visual, pero no se da por vencida y lucha todos los días por sacar adelante a su nieto, de 12 años de edad.

En una pequeña casa de madera adornada con plantas la abuela cocina en una hornilla en la invasión Tres Reinas, apenas puede mantenerse de pie, pero siempre cumple con las actividades del hogar.

“Antes estaba sola, ahora vivo aquí con mi nieto, mis hijos se fueron a otros lugares pero están al pendiente, es difícil hacer las cosas cuando tienes tantas enfermedades”, expresó María Reyes.

ESTÁ EN LA LUCHA

María tiene artritis, varios tumores que no pueden ser operados en los ovarios, matriz y la sien, sufre de constantes dolores en riñones y pulmones, además perdió casi por completo la vista por lo que ha dejado de hacer tamales para vender, actividad con la que obtenía el ingreso para su sustento.

Me duelen mucho las manos pero me aguanto, hay que hacer las cosas por este niño que tengo conmigo, lo que quisiera es que me ayudaran a recuperar la tarjeta para poder cobrar la ayuda de discapacidad que hace un año no he podido”, manifestó.