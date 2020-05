Abren negocios en el Centro de forma intermitente

El incremento en la movilidad es evidente y hay quienes desafían al Covid-19 porque, afirman, necesitan dinero. En el Centro comerciantes empezaron a abrir sus puertas por periodos cortos en busca de ingresos para pagar, entre otros gastos, las rentas de sus locales y sueldos a empleados.



Negocios de los denominados no esenciales como joyerías, talleres de reparación de calzado, tiendas de mercancía esotérica, vendedores de sombreros, camisas, peluquerías, dulcerías, locales de calzados además de la mayor parte del Mercado Municipal se encontraban en servicio ayer.



“Me dijo el patrón que le echara la mano porque él tenía que salir, y me dijo que si viene la autoridad y si me dice que cierre, pues que cerrara y me fuera, pero no han dicho nada en estos días”, contó un trabajador de una joyería.



Indicó que el establecimiento de venta de oro y plata para el que trabaja ha abierto de manera intermitente durante la pandemia por el propietario, pero tuvo que salir y él como empleado regresó a apoyar.



UN RIESGO

El anuncio de que el número de contagios por el coronavirus ha crecido en la última semana no causa temor a quienes a diario visitan la Plaza del Mercado Municipal, en su mayoría adultos mayores.



La única vacuna que existe hasta el momento es el distanciamiento social, pero los comerciantes afirman estar en un dilema: Quedarse en casa a pesar de las deudas, las cuales en algunos casos los han llevado a sufrir escasez de comida o salir a trabajar a pesar del riesgo y las sanciones que pudieran aplicarles.



“Nada más venimos a entregar una mercancía, pero no nos han dicho nada”, dijo un vendedor de calzado.



Un vendedor de camisas afirma no tener opción. “Sé que no podemos abrir”, expuso, “pero tengo necesidad, es de lo que vivo”.



Los establecimientos cierran cerca de las 14:00 horas y los vendedores están esperazados en que la autoridad les diga que podrán abrir con libertad a partir del 1 de junio.



Algunos comerciantes han tenido que abrir por periodos cortos para obtener un ingreso que les ayude a pagar las rentas y a los empleados.