Abre registros la Liga Central

HERMOSILLO, Sonora.- El futbol no para en la capital sonorense y la actividad del balompié no tarda en reanudarse en la Liga Central de Hermosillo, que está en preparativos rumbo al Torneo Apertura 2019.



La nueva competencia iniciará el domingo 4 de agosto en cada uno de los campos que tiene a su disposición el circuito.



Los equipos a competir deberán estar integrados por un mínimo de 15 y un máximo de 23 futbolistas, en categoría Abierta. Los jugadores no podrán participar en alguna otra liga en ese mismo semestre.



Las inscripciones se encuentran abiertas para los conjuntos interesados y la fecha límite para registros será el próximo 29 de julio, con un costo de 2 mil 500 pesos por equipo.