A paso de cumbia, recolector de basura trabaja con alegría

“Siempre andamos animados así, ya no tenemos chanza de andar pa’ bajo, de otra forma andamos echando basura, y se nos hace más a gusto andar con música”, expresa Jesús Omar Balderrama Romero.

El trabajador, quien se dedica a la recolección de basura en Hermosillo, se volvió viral por los pasos de baile y la buena actitud con la que realiza su trabajo por las calles.

Trabajar como ‘tirabichi’ es una actividad esencial que se puede realizar con la alegría de la música y de repente dar unos pasos de bailes para despabilarse de los problemas", dice Jesús Omar.

Hace cerca de cuatro meses, cuenta, se hallaron una bocina entre los desechos que los ciudadanos tiran en la basura; le dieron un servicio y la conectaron a la radio del recolector de basura, para disfrutar de la música mientras juntan los desperdicios.

“La conectamos, y sí jaló, y pues es la que traemos ambientando, suena bien recio, está muy grande”, agrega.

Para divertirse, señala el recolector de basura, hace competencia de baile con su compañero de trabajo.

Ha recibido múltiples felicitaciones por trabajar con alegría, manifesta el padre de cuatro niños, y así seguirá haga calor o frío, llueva, truene o relampaguee sin sacarle la vuelta a los compromisos.

Jesús Omar aprovechó para pedir a los ciudadanos que pongan una advertencia en la bolsa de plástico cuando tiren ramas con espinas y jeringas usadas, ya que en ocasiones se pinchan los dedos.

El trabajador de Servicios Públicos de Hermosillo se hizo famoso por un video que su compañero de trabajo tomó y compartió en redes sociales, donde él sale dando uno de sus mejores pasos de bailes mientras laboraba en la colonia Altares.

“Andábamos por los Altares y le dije, mire estás así se bailan, y me subí al camión bailando y siguió dando el camión para la siguiente basura, y ahí me bajé y empezó la música a todo lo que da, y pues me puse a zapatearle y lo subió a su perfil y empezó”, recuerda sonriente.