23 años años después: Enfermera se encuentra con los trillizos que atendió en incubadora

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de cuidarlos por varios días en una incubadora, la enfermera Reyna María Ceja se encontró con los trillizos que atendió hace 23 años.

Con un gran abrazo a cada uno de los ahora jóvenes que ella cargó recién nacidos, así fue el reencuentro.

Reyna aún recuerda ese día, era 6 de marzo de 1998, estaba en el área de ginecopediatría del IMSS y su jefa le dijo que le tocaría recibir a unos trillizos.

En la sala de parto se encontraba Blanca Leticia Márquez, estaba asustada porque no cumplía las 40 semanas de gestación y sabía que venían en camino tres bebés.

A los cinco meses me dijeron que eran dos, y a los siete me dijeron que eran tres y sinceramente sí me asusté, no lo podía creer, le decía al doctor ‘¿cómo que tres?’, nacieron con poco peso, yo tenía ocho meses todavía”, platicó.