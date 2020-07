Otro sonorense sale de La Voz

MÉXICO.- El sonorense Andresse desbordó emociones y romance durante la sexta noche de knockouts de “La Voz 2020”, sin embargo, no logró coronarse como el ganador de la noche, por lo que hoy regresó a casa.

El originario de Ciudad Obregón hizo su gran presentación con la interpretación de “Otras vidas” y se enfrentó en el knockout a Mauricio Vaez, quien cantó “You´re still the one” y Jossue González con “Castillo azul”.

Los tres cantantes lucharon por ganar el derecho de permanecer en el Equipo de Belinda y pasar a la siguiente ronda.

Los coaches fueron los primeros en dar su opinión, y quien ofreció su crítica a Andresse fue María José.

“Maravilloso, no más que siento que después se desbordó, agarró carrera, carrera y carrera, y después ya no sabía como frenarse. Había tanta emoción y enjundia por así decirlo que eso le pudo haber afectado al final”, opinó La Josa.

Belinda estuvo de acuerdo con su compañera, y agregó que el hecho de que Andresse no estuviera presente en los ensayos le afectó en su knockout.

“Aunque no pudo estar en el ensayo con nosotros, le mandamos indicaciones y las seguiste al pie de la letra, eres un gran cantante, estoy de acuerdo que de repente te desbordaste durante el coro al final de la canción, fue tanta la emoción y a lo mejor el no haber podido estar en el ensayo te puso nervioso. Eso no quita que tienes un gran talento y un gran futuro”, dijo Belinda.

La artista agradeció al cantante su participación y al final nombró a Jossue González como el ganador de la noche.