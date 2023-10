Chequeo de bienestar para Britney Spears: ¿acoso o precaución?

HERMOSILLO, Sonora.- Hace unos días se volvieron virales los videos de la cantante Britney Spears bailando con cuchillos, lo que causó preocupación por parte de sus fans. Después se aclaró que los cuchillos eran falsos, comprados en la tienda Hand Prop en Los Ángeles, una tienda especializada en utilería para Hollywood que admitió haber estado pasando por un momento difícil debido a la huelga de escritores y actores que duró casi cinco meses.

El dueño de la tienda reveló a TMZ que las ventas se elevaron después de que Spears los mencionara en la descripción de su publicación de Instagram, donde aclaró la situación, admitiendo que se estaba inspirando en la presentación de Shakira en los VMA.

La tienda declaró que las ventas de los cuchillos falsos han aumentado en un 50%.

Después de esos videos, la cantante declaró haber sido objeto de un "chequeo de bienestar" por parte de las autoridades, a petición de los fanáticos de la intérprete. Estos chequeos son una revisión o examen de la salud o el estado físico y emocional de una persona para asegurarse de que se encuentra en un estado adecuado de bienestar.

¿Es una broma en las noticias otra vez con los chequeos de bienestar? Vamos América... ¿somos más inteligentes que eso, verdad? Los oficiales vinieron a mi casa y dijeron que no se irían hasta hablar conmigo, como si la gente hiciera actuaciones de cuatro minutos con ellos. Estoy esperando una disculpa. He sido acosada en mi casa durante tanto tiempo... ¡ES SUFICIENTE! No hablemos de ello, vamos, ¡HAGÁMOSLO! Como mi mamá hace el trato silencioso cuando los paparazzi le hacen preguntas sobre su propia hija como si yo estuviera en falta... no, es un viejo juego. La gente debe ser responsable de sus acciones. Se trata del poder para los policías.