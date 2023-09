Britney Spears desata la polémica con un peligroso baile con cuchillos

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la vida de Britney Spears se ha visto envuelta en polémicas y sus publicaciones en redes sociales han creado un debate sobre si está o no cuerda.

Por ello, recientemente una nueva publicación de Spears donde se ve danzando con cuchillos ha generado un nuevo debate.

Esta coreografía no ha pasado desapercibida ante los ojos de nadie. La chispa que mueve cada gesto de la actriz es tan eléctrica que, si uno se fija en las dos armas blancas que porta, una en cada mano, inmediatamente relaciona un posible corte al peculiar baile.

El vídeo está grabado en su casa de Calabasas, en California, junto a sus caninos, dos pequeñas perras de raza bichón maltés que se impactan y hasta parecen asustadas por la energía que desprende la actriz en semejante escena.

Como las redes no han tardado en denunciar la extrañeza del vídeo, la intérprete de Baby One More Time ha salido a tranquilizar a las masas con un mensaje que no tampoco rehuye la singularidad. “¡Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos! ¡No te preocupes que no son cuchillos de verdad! Halloween es pronto”, ha escrito.

Es cierto que la mente de Britney no está del todo bien y atraviesa un duro momento después de sus años de inestabilidad en la industria.