Fopin aprueba dar más créditos para comerciantes de Nogales

NOGALES.- Un millón 787 mil pesos para el otorgamiento de un tercer paquete de créditos municipales a comerciantes afectados por la contingencia de Covid-19, aprobó el Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (Fopin), informó Jesús Pujol Irastorza.

El alcalde de Nogales dio a conocer que, durante sesión extraordinaria, el comité votó a favor de destinar dichos recursos correspondientes al Fondo de Emergencia Sanitaria 2020 para concretar 124 nuevos créditos sin intereses, y dos ampliaciones de crédito, para apoyar al sector comercial de la ciudad.

Pujol Irastorza recordó que, como parte de este programa operado a través de la Dirección de Desarrollo Económico, ya se han otorgado un total de mil 466 créditos de distintos montos traducidos en recursos por 6 millones de pesos.

Los principales montos que han sido solicitados por los comerciantes nogalenses, dijo, son préstamos de 2 mil 500, 5 mil, 10 mil, 15 mil y 30 mil pesos, siendo el desglose de actividades de los nuevos beneficiarios una lista de comerciantes en autoempleo formal, autoempleo informal, oficios en la vía pública, negocios con más de cinco empleados, entre otros.

Nos hemos esforzado en con este programa de apoyo a los comerciantes, sabemos de las dificultades que ha traído la pandemia a tantos negocios y comercios, en este caso la idea es apoyar a todo tipo de establecimientos, y estamos viendo que, de los mil 466 comerciantes apoyados, la mayoría son de auto empleo informal y de oficios en la vía pública, estos suman más de 900 casos (…) claramente fueron los más afectados”, mencionó.

Existen un total de 57 créditos aprobados cuyos contratos aún no han sido firmados por parte de los beneficiarios por diversas razones, comentó, por lo que exhortó a quienes no se han acercado a concretar su proceso, a hacerlo mediante el contacto con la Dirección de Desarrollo Económico, con el fin de no quitar la oportunidad a más comerciantes.

“Estamos exhortando a quienes no han completado su proceso a que lo hagan, que acudan a firmar; y a quienes ya se les entregó el apoyo, que sigan cumpliendo con sus aportaciones porque eso nos va permitir seguir apoyando a más gente”, expresó el presidente municipal.

A DETALLE

Fuente: Ayuntamiento de Nogales.