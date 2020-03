Comienzan a bajar las ventas en negocios del Centro de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Desde este martes, propietarios de comercios ubicados en el Centro de la ciudad comenzaron a notar baja en las ventas y en flujo de gente que visita a diario esta zona.



Luego de que el lunes por la tarde se confirmara el primer caso de Covid-19 (coronavirus) en el Estado, la principal recomendación a la población fue el distanciamiento social, por lo que en algunos negocios fue notoria la falta de clientes.



Alberto Sandoval, propietario de una frutería al interior del Mercado Municipal, expresó que no han sido informados sobre un posible cierre de las instalaciones, aunque de ser necesario tendrían que acatarlo.



“Nosotros tenemos certificados de salubridad, cada cierto tiempo vienes y tenemos todo limpio, pero el riesgo está latente porque los productos están a la intemperie, viene mucha gente y es lo que dicen, que eviten lugares con mucha gente”, mencionó.



Elizabeth Federico, locataria del Mercado, indicó que ella no está en alarma, pero sí notó la poca afluencia de gente en el primer día de contingencia y esperaría que no tuvieran que cerrar las instalaciones.



“Cuando fue lo de la influenza (H1N1) no cerraron el Mercado, sí usábamos cubre bocas y teníamos todo muy limpio, pero tengo entendido que este virus es menos grave, no creo que vayan a cerrar”, dijo.



En este martes después del anuncio de suspensión de clases y cierre de lugares como casinos, cines y gimnasios, en el Centro de la ciudad se veía poca gente, algunas con cubre bocas.



Carnicerías del interior del Mercado optaron por no colocar el producto en los mostradores como medida de higiene y para evitar que los clientes se quedaran más tiempo frente al mostrador.



“Nos pusimos de acuerdo entre nosotros y dijimos que para que la gente que quiera comprar algo nomás lo pida, se lo damos y se vaya, para que no se queden mucho tiempo”, comentó la empleada de una carnicería.



Además se comprobó que sigue el desabasto de cubre bocas, gel antibacterial, desinfectante en aerosol y toallitas desinfectantes. En una farmacia del Centro colocaron un letrero donde informaban que no contaban con esos productos.