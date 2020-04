Cobran mayor auge las “tienditas de la esquina”

HERMOSILLO, Sonora.- A unos cuantos pasos de las viviendas las “tienditas de la esquina” se han mantenido abiertas y ante la contingencia sanitaria actual se reinventan como las opciones más seguras para hacer las compras.



En los últimos días, los ciudadanos han preferido los pequeños abarrotes para evitar las aglomeraciones en los supermercados y la exposición social.



Algunos propietarios de estos negocios en Hermosillo han visto un incremento del 10% en sus ventas y aunque es poco, significa mucho para estos comercios.



Luis y su familia tienen en la colonia Centro un abarrote desde hace 20 años y aunque su propietario dice que el incremento en ventas no es mucho, sí han notado una más ventas, sobre todo, clientes que son adultos mayores.



“Sí es más seguro sobre todo para los señores más grandes porque dicen que son los más vulnerables y si vienen aquí ya no tienen que caminar más o tomar un camión para ir a una tienda más grande”, aseguró.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Martín Zalazar Zazueta, destacó que son de los pocos comercios que se han visto beneficiados e invitó a la ciudadanía a apoyar los comercios locales.



“La gente está acudiendo a las tiendas de barrio las cuales han visto incremento en sus ventas, las tiene cerca, no es necesario mucho desplazamiento y además no hay tanta gente como en otros lugares, ha provocado que mejore un poco sus ventas, por tenerlas a las

manos”, dijo.