Y sin embargo

La Gobernadora del Estado presentó su Quinto Informe de Gobierno. Tanto el Gobierno como sus voceros, de acuerdo con su papel, han destacado los magros logros alcanzados en diferentes rubros. Sin embargo, muchos de esos datos contrastan con la realidad que vivimos los ciudadanos. Presento aquí algunos datos y notas al margen.

COMENTARIOS EN SALUD Y SEGURIDAD

Los liderazgos en salud, educación y economía son sin duda resultado de las inercias y buenas gestiones que ha tenido el estado en varios sexenios; es un resultado institucional, no de gobernantes específicos.

En salud, no se menciona la quiebra financiera y la falta de medicinas en el Isssteson. Es triste ver el deterioro de una de las mejores instituciones de la administración estatal.

Prácticamente no hay medicinas y los derechohabientes, además de que pagan sus cuotas, tienen que también comprar sus medicinas. Para colmo, el Isssteson tampoco paga a sus médicos subrogados; uno de ellos me reporta que no le han pagado en los últimos dos años. Que se sepa, este Gobierno no ha hecho nada por corregir el rumbo de esta institución; produce precandidatos, pero no bienestar.

En el sector de la seguridad, se mencionan mejoras en el C5 y el manejo de información y datos, así como en los juzgados. Sin embargo, dichas mejoras, no se han visto reflejadas en la reducción de la criminalidad en el Estado.

Los homicidios están a la alza y, hasta donde se aprecia, la impunidad persiste y se mantiene.

En los últimos cinco años de este Gobierno el número de homicidios no ha hecho más que aumentar. En 2015 fueron 940, mientras que en 2020 se proyecta mil 844, es decir el doble.

Podrá decirse que es asunto federal, pero el Estado no está exento de responsabilidad.

Los focos rojos se prenden particularmente con la aparición de las extorsiones que antes no se conocían en el Estado. En 2019 se reportaron 18 extorsiones; pero este año aumentaron y para junio ya se habían reportado 22.

Los feminicidios fueron 32 en 2018 y 41 en 2019. Asimismo, en 2019 se reportaron 33 secuestros.

Es notable la omisión en reportar la falta de resultados en la encomienda de combatir la corrupción. Hay una percepción y opinión ampliamente compartida de que no se ha cumplido en este renglón y de que la actual administración tampoco se ha destacado por su honestidad.



EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA

En el sector de la economía, se habla de algunas inversiones extranjeras. Sin embargo, la tasa de desocupación no se ha reducido y se ha mantenido arriba de 6% durante lo que va del sexenio.

En 2019 fue de 7.3% la más alta de los últimos años. Con la pandemia esta tasa de desocupación seguramente se incrementará.

De acuerdo con los registros del IMSS, el número de trabajadores registrados cayó, hasta julio de este año, de 616,766 a 602,130 es decir una baja de más de 14 mil trabajadores.

Los sectores más golpeados son el sector agropecuario con una caída de 10.8% y el sector de extracción con una baja de 10.3%. Sin embargo, estas cifras se quedan muy cortas ya que el sector más afectado es precisamente el sector informal, es decir, el que no está registrado en el Seguro Social.

En general, el Gobierno de Claudia Pavlovich ha sido un Gobierno priista del viejo cuño, heredero y protector de las élites y grupos de poder del Estado, que no conecta con los sentimientos y las necesidades de los sectores más amplios de la sociedad.

NICOLÁS PINEDA

nicolas.pineda.p@gmail.com

Twitter: @npinedap