Que el ex gobernador Eduardo Bours se le fue a la yugular a Ernesto Gándara... ¿Y qué tiene? ¿Y qué esperaban? ¿Que se desviviera en halagos para él y se disculpara por no haberlo elegido a él como candidato a Gobernador en vez de a Alfonso Elías?

Válgame Dios, les anda faltando barrio a los que suponen que la cosa debía ser distinta con el ex Gobernador. Simplemente el ingeniero es consistente en esa postura, como lo ha sido en otras, porque lo podremos criticar por muchas cosas, pero no por rajarse de lo que dice o lo que hace.

Puede que lo haya hecho en alguna ocasión, pero serían las excepciones que confirman la regla. Que yo sepa hoy el ex mandatario estatal no es factor político en Sonora, sobre todo porque no fue de su interés serlo una vez dejando el cargo.

En una breve charla telefónica que tuve con él hace años, cuando yo le pedí una entrevista que no me concedió, me dijo que trató de ser un buen Gobernador y ahora quería ser un buen ex Gobernador, me pareció y me parece respetable de su parte la respuesta y la intención que conlleva.

Entonces, siendo como es a mí no me sorprende en lo absoluto, por el contrario me confirma lo que ya todos conocemos: Su carácter. Además, tiene a su hermano Ricardo perfilándose como candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano.

Siendo un hombre de familia, de tradiciones y costumbres arraigadas, estricto y conservador, es obvio y es correcto que Eduardo acompañe a su hermano Ricardo en ese proyecto político.

Y aunque ya no tenga aspiraciones, le entiende bien al tema, por eso deja abierta la puerta de la civilidad con Alfonso Durazo, pero no con Ernesto Gándara. O sea, siempre le entiende, pero no siempre le da la gana pues... ¿Y qué tiene?

Por cierto, recuerdo que en su momento Claudia Pavlovich Arellano buscó y trabajó muy duro para ser candidata a la presidencia municipal de Hermosillo y con muy altas posibilidades de ganarla.

Y fue justamente Eduardo Bours quien no la dejó llegar.

EL "POTRILLO" EN GUERRA

El secretario de Gobierno, Miguel Pompa fue el canal para salir al paso de los rumores que indican un pacto para la entrega del gobierno a Morena.

”Estados pintadísimos de guerra y para que nos suelten ya" dice el "Potrillo" en un audio que se difundió como si lo hubieran promovido (no se rían) criticando a quienes desde el anonimato difunden profusamente la idea de que la plaza está entregada.

Dice que se la van a jugar con alguien que es grande, de tamaño y de ideas... ¿quien será oigan?

El segundo de abordo de Claudia Pavlovich es fajador cuando se necesita y sobre todo cuando se lo encarga su jefa, eso se le debe reconocer.

Digo, no sé si esto se lo encargó su jefa, pero era evidentemente necesario atajar rumores...y lo hizo muy bien.

RBC SABE BIEN DÓNDE PISA

Esta semana he platicado en mi programa de radio, por el 98.5 dm en Hermosillo de la cadena MVS Radio, con el empresario y ex alcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo.

Está muy plantado en su proyecto político, creo que no hay muchos políticos realistas que sepan con certeza en donde están parados. Pero este es un caso.

Le habló Ricardo a los hermosillenses, que son a quienes dirijo ese noticiero radiofónico, lo que pretendo establecer es que tiene bien definido el público y busca dar tiros de precisión.

Acá no se anduvo por las ramas, se refirió al acueducto como una obra ya hecha y que en todo caso se necesita resarcir de algún modo al Sur por eso, pero no cancelar una obra que es útil y necesaria para la capital.

Él tendrá su estrategia, que no tiene por qué decirme desde luego, pero va caminando, avanzando. Logra diferenciarse bien de su hermano Eduardo, que cuando Gobernador siempre tuvo buenos niveles de aprobación y popularidad.

Es contador, es bueno para los números, él sabrá en el momento correcto si le alcanza o no.