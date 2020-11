Y lanzan los primeros golpes…

Las campañas ya empezaron y no fue de una manera tersa. Las declaraciones iniciales de los aspirantes a Gobernador muestran lo que traen en realidad. Aquellos que sienten la seguridad de su posicionamiento son cautos, esperan ver el panorama y después deciden en qué momento lanzar los ataques, porque corren el riesgo de mostrar preocupaciones y, de paso, a quiénes ven como rivales peligrosos.

Fue sorpresiva la primera entrevista de Alfonso Durazo como candidato virtual de Morena a la gubernatura. Sus seguidores dirán que viene con todo. Los rivales considerarán que está preocupado porque no es lo usual un ataque desde el primer momento.

Le preguntaron sobre sus posibles rivales y llama la atención que haya lanzado su metralla contra Ernesto Gándara y Ricardo Bours.

Sobre el Borrego: “Yo creo que es un tipo que perdió, por su propia irresponsabilidad, la oportunidad de haber sido Gobernador de Sonora”. Tómala Noragua, dirían en el Mayo.

Y sobre Bours: “Me parece que está en una crisis existencial que requiere terapia ocupacional”. En pocas palabras le dijo junior “sin quehacer”.

Pero como Ricardo no es nada blandito, ni dejado, le respondió de inmediato: “Alfonso Durazo: Se nota que tienes años sin pisar Sonora. Aquí la mayor crisis es la inseguridad, que por tu ineptitud, y por tu mediocridad fuiste incapaz de atender. Nunca le entraste porque no eres de aquí, porque no te duele Sonora, y por eso decidí entrarle, porque yo sí amo a Sonora y porque yo sí sé cómo resolverlo… Finalmente, el que debería ir a terapia eres tú. No debe ser fácil vivir con tu rotundo fracaso al frente de la Secretaría de Seguridad; no debe ser fácil dormir tranquilo después de dejar al País y a Sonora hecho un cementerio, no debe ser fácil levantarse todos los días siendo el responsable del asesinato de la familia LeBarón, aún sin resolver, y con la muerte de miles y miles de mexicanos a los que la violencia les arrebató la vida mientras tú eras el responsable de cuidar la seguridad de todos nosotros”.

¿Algo más que quiera decirle, señor Bours?

Ernesto Gándara no se ha manifestado y seguramente esperará el momento porque ahora están concentrados en la alianza con el PAN, PRD y Panal, que ya es casi un hecho y hará que el “Borrego” salga muy fuerte.

El nerviosismo en el equipo de Durazo es porque tiene dos rivales duros y aquello que creían garantizado hace unos meses acaba de salir volando. Seguramente habrá ajustes en la estrategia.

Por eso tuvieron que “convencer” a Ana Gabriela Guevara de que no viniera. La nogalense, que estaba muy acelerada, recibió una orden terminante desde las alturas y “decidió” (es un decir) quedarse al frente de la Conade.

Si estos golpes se lanzaron apenas en la ceremonia de pesaje, imaginen los “sabanazos” que se van a tirar cuando empiece la función.

Las prioridades…

Dos declaraciones, dos puntos de vista, dos acciones. Ambos cercanos al presidente López Obrador. Ambos con aspiraciones políticas, ambos con compromisos en el gabinete, justo en las áreas más sensibles de este primer tercio.

Uno en la Unidad de Inteligencia Financiera y el otro en la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. En estos días de definiciones, estas fueron sus posturas:

Alfonso Durazo: “He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura, renuncio al gabinete pero no al proyecto de AMLO”.

Santiago Nieto: “Acabo de conversar con el presidente López Obrador. Acordamos que permanezca en la UIF. Sin duda hubiera sido honroso competir por la gubernatura de mi Estado (Querétaro), pero consideramos que en este momento, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional. El Presidente siempre ha priorizado el bienestar general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio”.

Bueno, quizá a Santiago Nieto no lo llamaron con tanta vehemencia las “caprichosas bases” del partido. Jaja.

Trump vs Biden

Hoy será el día final de las elecciones de Estados Unidos. Todo apunta a una votación récord, con muchos que ya decidieron vía correo. Como hace cuatro años, Trump llega con todo en contra.

Aunque ahora los rivales están unidos y la duda es si los republicanos podrán mantener Texas o hasta eso van a perder. Habrá gritos de fraude si pierde Trump. ¿A quién se parecerá?