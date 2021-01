Van por Sonora

Ya estamos a 145 días del día en que los sonorenses elegiremos un Gobernador, 72 alcaldes, 21 diputados locales (con doce plurinominales) y siete federales. Se juega el futuro inmediato de un Estado y municipios golpeados por los efectos de una pandemia que, con todo y la “esperanza” de las vacunas, no parece tener una raya final.

Ernesto Gándara finalmente tuvo su evento de lanzamiento, al registrarse como precandidato en el PRI, y su primera declaración fue que quiere agarrar el timón. Frase sencilla, pero con fondo. Ahora tendrá el reto de demostrar sus habilidades para conducir este barco. Tiene 3 mil 480 horas para hacerlo, de aquí a que se abran las casillas de votación. Gándara viene precedido de una trayectoria sólida dentro de la política, tanto en lo legislativo como ejecutivo. La alianza del PRI con el PAN y PRD era impensable hace apenas seis meses. Todo un reto lidiar con los egos y las ambiciones tan encontradas.

Alfonso Durazo tiene rato en precampaña. No hay rival al interior de su (literal) partido, pero eso no lo ha detenido aunque el INE ordene que suspenda spots promocionales, lo cual aprovechan para tirarse al piso en plan de víctimas. Su carrera inició a la sombra de Colosio y ahora pretende que ese ataúd lo lleve a la gubernatura. Su problema será convencer a los sonorenses de que puede con el tema de la inseguridad, después de su rotundo fracaso en esa secretaría.

Ricardo Bours está en una caravana por la sierra. Es bueno que vaya a empaparse de la realidad de esos municipios, el problema es que (al igual que Durazo) las reglas del juego no le permiten hacer precampaña por la sencilla razón de que no tiene rival interno, aunque en sus mensajes pongan la aclaración de que van a dirigidos solamente a militantes de “Nana-nana”.

Las alcaldías van a jugar un papel clave. La lucha por Hermosillo se antoja de pronóstico reservado, se perfilan Célida vs. Norberto. Eso será tema la próxima semana.

El IEE y la ética

Guadalupe Taddei, presidente del Instituto Estatal Electoral, aceptó que en esa institución trabaja, bajo su mando directo, un personaje de nombre Alfredo Roldán Torres, quien curiosamente es cuñado de Alfonso Durazo, el (pre) candidato de Morena a la gubernatura. Para la funcionaria electoral no hay conflicto de interés. Alguien en su equipo de trabajo, o los consejeros del Instituto, deberían explicarle que sí lo hay. Roldán no tienen por qué estar ahí, a menos que demostrara que es la única persona en todo Sonora con capacidad para esa posición, lo cual es imposible. La ética elemental dicta que Taddei no debe mantenerlo ahí, pone en riesgo ese prestigio que con tanto trabajo ha construido por su labor profesional. Hay información privilegiada a la que Roldán tiene acceso y en caso de un conflicto post electoral (casi seguro lo habrá) sería peor. Taddei ha ganado un prestigio de un tamaño tal que ni siquiera se cuestiona su parentesco con Jorge Taddei, el superdelegado del Gobierno federal y principal promotor de la campaña de Durazo. Pero de ahí a que tenga al cuñado dentro de la institución...

Dos líderes, dos posturas

Ante los escándalos sucedidos en Washington el miércoles anterior, hubo muchas reacciones. Llama la atención las posturas de dos personajes.

“Quedé impactado porque son personas tan disciplinadas en democracia. Siempre hay algo que no está funcionando (...) con la gente tomando un camino contra la comunidad, contra la democracia, contra el bien común”, dijo el papa Francisco, quien se centró en el vandalismo que atentó contra la democracia y las instituciones.

En cambio, acá en México, el presidente López Obrador pasó por alto (“quesque” no quiere meterse en temas internos de otros países, ajá) la violencia. Se centró en la suspensión de cuentas en redes sociales a Donald Trump: “Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, no me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso”. Defending Donald hasta la muerte.

Colofón

Cuatro días consecutivos con más de mil muertos por Covid-19. Ya pasamos de 134 mil. AMLO va a Michoacán y declara: “Ahora con la pandemia no nos va tan mal, no nos ha ido tan mal”. ¿Está usted bien, señor Presidente?