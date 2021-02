Vacuna y vacunación no son lo mismo

Si, por ejemplo, usted recibe la vacuna de Pfizer en México pudiera no ser lo mismo que si la recibe en Turquía, suponiendo que si la recibe en México es porque vive en México y si la recibe en Turquía es porque vive en Turquía. Veamos. Cuando escuchamos que la vacuna de Pfizer mostró una eficacia del 94.5% fue así porque durante la fase experimental 170 de los 43 mil 661 voluntarios que recibieron la aplicación (unos de la “vacuna real” y otros de la “vacuna falsa” o placebo) fueron los que enfermaron de Covid 19 y de esos 170 sólo ocho habían recibido la verdadera y los otros 162 recibieron la falsa. La comparación entre esas cifras dio por resultado una eficacia del 94.5%. Si no hubiera habido ninguna diferencia en la proporción de enfermos entre ambos grupos la eficacia hubiese sido nula, o sea cero, y por contraste, si no hubiera habido ningún enfermo entre los que recibieron la vacuna real, pero sí en el otro grupo entonces la eficacia sería del 100%. Hasta aquí todo muy bien pero resulta que en el mundo real las cosas pueden (y suelen) ser diferentes, pues resulta que los grupos de voluntarios para este tipo de investigaciones no son una muestra totalmente representativa de la población general, ya que no se incluyen en los estudios experimentales ciertos grupos, por ejemplo, las embarazadas o las personas que cursan enfermedades serias o crónicas de manera que los resultados de la aplicación de la vacuna en la población abierta de un País no dará resultados idénticos a los de los estudios, pero aún más allá de estas circunstancias hay otros factores que influyen en el resultado en la población general como son la velocidad con la que se cumple el programa de vacunación planeado por los gobiernos así como la proporción de personas que no fueron vacunadas, ya sea porque rechazaron serlo o porque las convocatorias y la promoción de la vacunación no resultaron exitosas para todos los rincones geográficos y también dependiendo de la cantidad de personas que por haber sido vacunadas relajan o abandonan las medidas de protección para evitar contagios y transmisión del microbio en cuestión como uso de cubrebocas, higiene, etcétera. Así pues, para expresar el beneficio de la vacuna se habla de eficacia, pero para medir los resultados de la vacunación se habla de efectividad, que se refiere en el argot de las inmunizaciones al mejor o peor resultado de la estrategia de vacunación dándose el caso de que a pesar de una vacuna con excelente eficacia el impacto de la vacunación puede ser débil por una estrategia de vacunación mediocre, o bien, el caso de que una vacuna de eficacia moderada podría resultar en un alto impacto porque la estrategia de vacunación fue excelente. El ritmo, la velocidad y la amplitud de la vacunación pueden hacer que una vacuna dé mejores o peores resultados de los que se esperaría solo atendiendo a la eficacia del producto. Bien se dice que “las vacunas no salvan vidas” y que, en cambio, “los programas de vacunación sí salvan vidas”. No es lo mismo vacunar antes que después, vacunar a buen ritmo que lentamente, vacunar a pocos que a muchos. Y a nivel mundial habrá que tener especial cuidado: En África, especialmente en su región austral, ya llegó la variante más peligrosa de Covid 19 y está multiplicando los contagios que a la vez son más mortales, pero lo que no ha llegado es la vacuna y no se ve que llegará en los próximos meses. Este panorama es catastrófico y muy contrastante con las expectativas en los países más ricos pero además, si en África no se actúa rápido en vacunación la nueva cepa saltará al resto del continente, y de hecho, al resto del mundo. La desigualdad pasa la factura a todos. A ver si así entendemos.

jesus.canale@gmail.com Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en bioética.