Mientras los “legisladores” enseñan el cobre tomando decisiones importantes como si fuera una panadería, el pueblo está al garete con los asuntos que realmente son de “urgente y obvia resolución” para todo mundo, menos para quienes gobiernan tanto a nivel ejecutivo como legislativo.

La delincuencia no tiene freno. Más de quince ejecutados el fin de semana en Cajeme. Sí, en ese Cajeme donde los empresarios piden “tregua de paz” a los criminales en lugar de solicitar resultados efectivos a unas autoridades que no informan, pero sí publican fotos “muuuuy bonitas” al lado de la secretaria de Seguridad Pública federal. Primer foul de María Dolores del Río. Alguien le debe decir que ya no son tiempos para política de Facebook. Esa labor no la harán los diputados porque ellos ya se alinearon con el nuevo poder.

Y, sí, fueron más de quince asesinatos en ese Cajeme donde el alcalde Javier Lamarque tuvo la infeliz ocurrencia de repetir a un señor Tarango como comisario de Policía. Si no pudo con el paquete durante el patético trienio de Sergio Pablo Mariscal, no tiene porqué hacerlo bien ahora. Pero los regidores no se escuchan y los diputados mucho menos. Ellos traen otra agenda urgente y de obvias resoluciones.

Magdalena sigue sin dormir, balazos a todas horas. ¿Hay algún comunicado oficial informando lo que sucede y asumiendo un compromiso para solucionarlo? Por supuesto que no, pareciera que sigue David Anaya como secretario de Seguridad. Y no salgan con el cuento de que van llegando. Tuvieron tres meses de transición, suficientes para diseñar estrategias efectivas en el corto plazo porque resulta que los policías son exactamente los mismos.

Mientras tanto, la Fiscalía informó que ya fueron identificados cinco de los cuerpos encontrados en Chichiquelite y corresponden a miembros de la tribu yaqui que desaparecieron hace días. Fueron ejecutados, los otros cinco todavía no aparecen, pero estén tranquilos porque hoy los visitará el Presidente para decirles que todo va de maravilla y la felicidad emana de cada rincón.

En un tema alterno, ¿alguien sabe qué está sucediendo en Sonora con el Covid? ¿Ya se acabó la pandemia por decreto oficial? ¿Estamos en semáforo verde bandera, verde aguacate o verde olivo (color favorito del Presidente)? Desde el cambio de Gobierno no nos han informado de manera consistente si hay o no muertos, si la gente se sigue infectando o si ya se puede declarar como Zona Libre de Pandemia. No sabemos qué ha pasado con los estudiantes y maestros en el regreso a clases, mucho menos si siguen hospitalizando a personas que ya fueron vacunadas.

Volviendo a la “urgente y obvia resolución “. Los diputados sonorenses nos recetaron una decisión apresurada, al vapor, con el matrimonio igualitario. No está a discusión la decisión porque es un tema de derechos humanos que necesitaba legalizarse. El problema es la forma, la prisa que tenían por complacer a alguien en especial, sin tomarse el tiempo para analizar a fondo, legislar de manera responsable sin dejar de lado detalle alguno.

La mala noticia es que el inicio de esta Legislatura nos hace temer por un Congreso en el que los intereses por debajo de la mesa serán más importantes que los de los ciudadanos a quienes deberían representar. Tiene un tufo muy fuerte a que vamos a vivir un PRI-MOR de lo más lamentable. La función del Poder Legislativo es crucial para el cambio que se está viviendo, pero todo apunta al regreso de la “aplanadora” con la que tanto daño hicieron los priistas, pero ahora viene en color morado con pequeños destellos tricolores. ¿Qué hora es? La que usted y el Presidente digan, señor Gobernador.

Colofón

Se puede entender que Kim Kardashian vaya a la gala del MET en Nueva York con una sábana negra cubriéndola de pies a cabeza, es una celebridad. Pero, ¿el gobernador Alfonso Durazo creerá que está bien aparecer en un acto oficial con camiseta blanca deportiva? Una cosa es tratar de “mimetizarse” con el pueblo y otro muy distinta dar la imagen de que no respeta la investidura del puesto. Y, una cosa más, ¿es necesario que todos los que reciban nombramientos oficiales llenen sus redes sociales con agradecimientos al jefe? No se ve bien, en serio. Es más, se ve como, mmmh… un tanto patético.