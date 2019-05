Única alineación de puros negros

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Un bigleaguer tiene una casa tan grande, que cuando en la cocina son las tres de la madrugada, en el comedor ya son las nueve de la mañana”… Joel Sherman.

-o-o-o-o-

Rigoberto Martínez, de Monterrey, solicita: “Para mi tesis de grado sobre los derechos humanos, necesito información de un juego de Grandes Ligas en el cual, alinearon a puros negros. ¿Usted puede ayudarme?”.

Amigo Rigo: Ocurrió el miércoles 1 de septiembre de 1971, pero no fue “un juego”, sino un equipo, los Piratas, quienes en su Three River Stadium de Pittsburgh, presentaron ante los Phillies este orden al bate de sólo negros, tanto estadounidenses como latinoamericanos, Rennie Stennett 2B, Gene Clines CF, Roberto Clemente RF, Willie Stargell LF, Manny Sanguillén C, Davd Cash 3B, Al Óliver 1B, Jacinto Hernández SS y Doc Ellis P.

El mánager Danny Murtaugh lo explicó así: “Cuando se trata de hacer la alineación, no distingo colores. Y mis peloteros lo saben”.

Los Piratas ganaron 10-7 ante 11 mil 278 espectadores. Única vez en la historia de 149 años de las Grandes Ligas que se ha dado este caso. Amigo Rigo: Si necesitas algo más, puedes llamar a relaciones públicas de los Piratas.

Francisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta: “¿Qué opina del bate con el mango ‘ergonómico’ (aplanado por los lados), en vez del redondo tradicional. Dicen que se ajusta mejor a la palma de la mano y a los dedos del bateador”.

Amigo Paco: Hay una reglamentación acerca del bate. Esos cambios deben estar dentro de tales Reglas, o habrá que cambiarlas. En cuanto al mejor ajuste, deben preguntar si no lo encontraron en el mango redondo, Pete Rose, Ty Cobb, Barry Bonds, Hank Aaron, Bate Ruth y Alex Rodríguez.

Carlos L. Jiménez, de Cubiro, pregunta: “¿Qué han planteado al Comité de Reglas sobre el pitcher abridor que deja el juego ganado en 4.2 innings o menos, y no se le considera para ser ganador, aún cuando los relevistas no tengan actuación destacada? Lo leo todos los días desde cuando cumplí 14 años de edad, ya estoy en los 61. ¿Puedo leer alguno de sus 20 libros en Internet?”.

Amigo Charlo: La Ley es dura, pero es la Ley. Esa Regla ha funcionado bien. Aún cuando a veces pueda parecer injusta. Nadie ha planteado nada al respecto. Y gracias por leerme durante tanto tiempo. Ignoro si hay algún libro mío en

Internet.

“¿Guillermo A. Ochoa, de Valencia, pregunta: “¿Quien fue el primer jugador en cobrar uno o más millones de dólares por temporada?”.

Amigo Memo: Nolan Ryan, en 1980, cuando los Astros le pagaron un millón 125 mil. Había cobrado 200 mil el año anterior, con los Angelinos.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.