Una bichectomía para el PRI

La semana pasada comentaba yo aquí de los afanes en los que andan en el PRI ahora que renovarán su dirigencia estatal.

No mencioné a Iris Sánchez y a Onésimo Aguilera; los menciono ahora para no ser descortés.

Empezaron el viernes una serie de foros en los que cada uno expondrá su oferta para levantar al ex todopoderoso tricolor y entre otras cosas se llevaron a una de sus mejores cartas, que es el ex candidato a la gubernatura Ernesto Gándara, que de paso anunció que la alianza PRI-PAN-PRD se mantendrá firme para el próximo proceso electoral. Bien.

Pero el punto sigue siendo el mismo: ¿Cómo hará quien gane para levantar el ánimo del priismo, para mantener operando al partido, para ser oposición responsable y sobre todo para recuperar en las urnas la confianza de la gente? ¿Van solos otra vez o ahora sí le darán los espacios que antes les regatearon a limpios y rentables perfiles salidos de la sociedad civil? Digo, porque ya de autocrítica han tenido suficiente.

Es positiva siempre, sobre todo cuando los lleva a mejorar, de lo contrario de nada sirve. Entiendo que hay gente honorable y competitiva en el PRI, siempre la hay en todos los partidos, pero la apertura a la sociedad sería muy útil para lavarle la cara, quitarle un poco de papada, enderezarle los dientes, levantarle los párpados y los cachetes (bichectomía, creo que se llama) y así mejorarle el rostro al partido.

Mientras tanto ya se les fue a Morena su ex candidata a la alcaldía de Cajeme, Anabel Acosta, que ayer hizo oficial su incorporación a las filas de la 4T, tras un encuentro con el dirigente estatal Jesús David Mendoza.

No me voy a montar en el carro de las descalificaciones hacia ella, porque no tiene ningún sentido, no es la primera ni la última vez que esas cosas suceden. Es un proceso que se repite cada que un partido accede al poder y habrá más historias como la de la ex senadora, curiosamente suplente de la entonces candidata del PRI Claudia Pavlovich, que dejó su curul para venirse a gobernar el Estado.

¿PUES QUÉ PASÓ?

Algo se salió de control con el sindicato cetemista de la planta metalúrgica de Esqueda.

Alguna información o no fue bien bajada a la base sindical o de plano se quedó arriba Mire, la noche del jueves deciden estallar una huelga que luego ellos mismos solicitan prorrogar para el 18 de mayo y que si bien es un derecho consagrado en la ley y sagrado para los trabajadores, de estallar traería graves consecuencias para la región en un extraño juego de nadie gana y todos pierden.

Es simple pues, se sabe que ya habían obtenido el 10% de las utilidades que estuvieron reclamando, tras las modificaciones legales que imponían topes en ese rubro.

Además consiguieron otras peticiones que les fueron concedidas en mesas de trabajo junto a representantes de la STPS en CDMX incluido el 7.5% de aumento salarial.

Por eso ahora es raro en principio que primero quieran estallar y luego prorrogar. Pero sobre todo que se ponga en riesgo el bienestar económico de toda una región que se verá paralizada porque justamente gira alrededor de la mina, desde contratistas locales y foráneos, comerciantes de todo tipo y hasta espacios de recreo y convivencia generados por la propia actividad que están a punto de paralizar.

Eso sin contar el riesgo de perder lo que ya habían ganado este año, más lo del 2023 porque al detenerse la actividad se detienen también las ganancias de la empresa y por lo tanto las utilidades futuras, de lo cual ellos habrían tocado el mismo 10% que este año ya tenían en la bolsa.