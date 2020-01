Un sainete la historia de quien no votó por Jeter

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).

Hoy es día del Correo. No contesto a quienes no mandan la población o la ciudad desde donde escriben. Muchas gracias.

El que no votó por Derek Jeter, Colin Cowherd, desde Las Vegas, dice, según mensaje que puede ser o no de él, porque en este caso, tal y como han ido las cosas, todo puede ocurrir. Es un sainete: “Le agradezco publicar que nunca dije tener derecho a votar para lo del Hall de la Fama, tampoco he dicho pertenecer a la Major League Baseball Writers Association of America (MLBWAA). Sólo he informado, y lo confirmo, que no voté por Derek Jeter, como hay millones de personas que no votaron por él, por no ser miembros de la MLBWAA. Sólo he dicho la verdad, no voté por Derek Jeter porque no puedo votar. Si pudiera, hubiera votado por él, y más de una vez.

Daniel A. Gutiérrez C., de Guatire, pregunta y opina: “¿Cómo pone usted en un contexto simple (sin la sabermetría) las carreras de Larry Walker y Andrés Galarraga?

Fueron parte de aquellos bombarderos de la calle Blake, (Galarraga líder en jonrones en 1996, con 47 y Walker el año siguiente con 49), ambos también campeones de bateo (Galarraga en el 93 y Walker en el 98), además de ser espíritu de aquellos Rockies, junto con Vinicio Castilla y Ellis Burks. Hoy día Walker es Hall de la Fama y Galarraga, si mal no recuerdo, duro un solo año en las papeletas de elegibles. Entendiendo que para ingresar al circulo de inmortales no se toma en cuenta una temporada, sino toda una carrera en MLB. Saludos y mis respetos para usted”.

Amigo Dano: Está de moda la palabrita contexto, ¿no? Y, si para elegir a los inmortales de Cooperstown, bastaran los números, no necesitarían, los votos de 400 periodistas.

Andrés Espina, de Maracaibo, pregunta: ¿Qué opina de acuñar vocablos del beisbol en castellano que representen lo mismo que en inglés; por ejemplo: “jardinero” (outfielder), “ponche” (strikeout), “campocorto” (shortstop) y “entrada” (inning) (esta última está en el diccionario de la lengua española con tal acepción)? Si estos y otros han sido ampliamente difundidos por la prensa latinoamericana, ¿por qué usted continúa usándolos en inglés? ¿Es que acaso no está de acuerdo con la evolución del lenguaje del juego?”

Amigo Andro: Estoy de acuerdo con mi personalidad. Y tú no estás de acuerdo con la evolución del castellano. Porque debido al uso a menudo de esos términos, serán incorporados a nuestra lengua. ¿O es que ignorabas eso? Los usamos como sinónimos, menos tú y tu culopicosidad crónica. ¿Qué tienes contra el idioma inglés? ¡Anda a lavarte ese paltó!

