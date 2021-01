Un México sin mañaneras…

Debaten sobre si el INE permitirá o no las mañaneras. El Presidente se indigna y hasta amenaza con ir a instancias federales, mientras su vocero Ramírez se desgarra las vestiduras “por este atentado a la libertad de expresión”. ¿Realmente les importa tanto eso de los shows madrugadores de don AMLO? ¿Podrá el País resistir dos meses sin las sesudas preguntas de Lord Molécula, el muchacho del parche o el portal “sintinopodrévivirjamás”?

En realidad, a López Obrador lo tiene sin cuidado el proceso electoral porque cree que van a ganar todo, pero necesita sus “mañaneras” para seguir poniendo la agenda matutina y que los medios y redes sociales nos centremos en las simplistas preguntas por consigna, en los otros datos, las quejas contra los mafiosos de antaño y la defensa de los inútiles mafiosos de hoy.

El fondo es que, sin la mañanera, los mexicanos empezaremos a hablar de otras cosas y eso sí le preocupa al señor que vive en Palacio Nacional. La realidad del País es algo que le urge tapar con sus monólogos madrugadores. Hablaríamos de cosas como:

1.- Desde que empezó el mes de enero traemos un promedio de 915 muertos diarios por Covid, estamos hablando de 17 mil 386 muertos en 19 días. ¿Ha habido cambio de mandos? Claro que no, Gatell es el mejor funcionario de la historia de la humanidad. La aplicación de las vacunas es un desastre tal que hasta les renunció la encargada del tema. La información sobre las vacunas está reservada porque hay algo que no les conviene que sepamos, hasta les vamos a dar chance a “los países pobres”. No hay rumbo, la “estrategia” se limita al conteo diario de muertos, y ni eso hacen bien.

2.- La inseguridad sigue sin control por todo el País. Durazo fracasó y lo premiaron con una candidatura a Gobernador. Antes de cumplir dos años en el cargo tiró el pico y la pala para ir a “otra encomienda por la grandeza del País”. Sus números hablan de los peores meses que ha vivido México. AMLO le da el puesto a Rosa Isela Rodríguez, quien tampoco tiene la más remota idea del asunto y es hora que no toma el control total. Siguen las ejecuciones por todo el País, pero el discurso oficial dice que ya no existen.

3.- Qué decir de la situación económica. El desplome en empleos, inversión, cierres de negocios no tiene solución, porque no le entienden o consideran que todos los empresarios son neoliberales. Tiene tan poca importancia que al frente de la Secretaría de Economía puso a Tatiana Clouthier, una muchacha escandalosa, con apellido ilustre, que estudió lengua inglesa. All right.

4.- Sin mañaneras brotarán las cifras maquilladas del empleo, se hablará de esa corrupción que no se combate, del caso Cienfuegos. Por cierto, el Presidente dijo que la DEA fabricó pruebas. Ajá, ¿se va a quedar así nada más esta acusación tan fuerte? Mínimo debería enviar un extrañamiento oficial al Gobierno de Estados Unidos porque los mexicanos quedamos vulnerables para que nos inventen delitos “al otro lado”.

5.- Lo bueno es que ya dijo que no se va a reelegir, que al terminar el sexenio se jubilará. Ha de querer que le hagamos una fiesta por esa sensacional declaración de que va a cumplir algo a lo que lo obliga la Constitución. Vamos mal, vamos muy mal…

CAV DESCANSO:

Colofón

Gobernadora, hasta cuándo van a cerrar de manera drástica las actividades en Hermosillo. ¿No son suficiente motivo las 153 muertes en los últimos tres días? Por cierto, ¿de qué privilegios goza La Ruina?, ¿ya revisaron cuándo dieron o actualizaron los permisos de aforo a restaurantes en Hermosillo? Y esa idea de vender cerveza caliente, como dirían en la CDMX: “Me quedé así, iraaa”.

Me reportan qué hay problemas en el Registro Civil. Una persona murió de Covid el pasado 5 de enero y es hora que la familia no tiene el acta de defunción. En la funeraria dijeron que, por cuestión de la pandemia, ellos deben hacer el trámite que normalmente corresponde a los familiares. El Registro Civil está cerrado, sólo hay guardias en ciertas oficialías y son asignadas a las funerarias, dizque por la contingencia. No sé a ustedes, pero a mí me parece que hay algo muy raro y turbio. Los familiares traen una pena enorme por la pérdida, ¿y encima esto? Mmmh, no quiero pensar mal, pero…