Tucom Sonora 2021

En dos años asistiremos a la primera frontera y examen del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al juicio y evaluación del Gobierno de Claudia Pavlovich.

El partido a vencer se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Al no haber gobernado el Estado, el costo que se le pasará será el resultado de la mitad de la gestión de AMLO y sus municipios en Sonora.

Salvo Hermosillo, el resto atraviesa severas crisis de gobernabilidad y seguridad. Pero desde ya se intenta una especie de movimiento “Todos Unidos Contra Morena” (Tucom) que recuerda al mismo acrónimo político que en el 2006 nació por un grupo de gobernadores priistas que se oponían a la candidatura de Roberto Madrazo en el PRI (Todos Unidos Contra Madrazo) para hacer un bloque opositor al morenismo, pero desde panistas y priistas que ven en Morena una fortaleza difícil de vencer en 2021.

El primero que impulsa una alianza social, política y empresarial con todos los niveles es Ernesto Gándara Camou, la carta fuerte del PRI. Incluso los morenistas tienen estudios donde saben que el “Borrego” Gándara será un candidato fuerte a vencer. Aunque otro sector morenista lo minimiza porque cree que el efecto AMLO aún estará fresco en dos años y sus resultados de Gobierno impactarán.

Además, señalan, representará al desgaste de Gobierno priista con todo y lo que se exponga antes y durante la elección. No sabemos. Pero Ernesto Gándara sí trabaja en una red estatal amplia en el Estado para sumar a todas las fuerzas posibles en las elecciones. Ojo: Los morenistas no deben estar tan confiados.

El otro frente que se impulsa es por parte de panistas -padrecistas, que, aunque no lo crea, quieren aliarse con el PRI en Sonora para derrotar a Morena. Al mismo Antonio Astiazaran, la carta más fuerte del PAN, le llegan propuestas de buscar un Tucom. Sería un gravísimo error. Toño sumó más de 200 mil votos en las pasadas elecciones. Al asumir una alianza con el PRI no podrá cuestionar el legado, no habrá diferencias y se lo comerán con un alto costo. Ricardo Bours planea una alianza social estatal también con todos los sectores. Él está abierto a la unión de fuerzas políticas siempre y cuando encabece la candidatura. Ana Gabriela Guevara no tiene el apoyo de Morena. Cada día que pasa pierde ahí simpatías. El mismo Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, dijo en su pasada visita a Hermosillo que tuvo que calmar a los militantes en la asamblea del Centro de Las Artes de la Unison porque fue abucheada.

Si no va por Morena como candidata, será una roca en el zapato contra los morenistas. Otro frente interesante será el de María Dolores del Río, de Movimiento Ciudadano. Sin duda su propuesta cultural y medio ambiente es hasta hoy la más trabajada y vanguardista, y su formación le ayuda, aunque se opaca al defender al status quo sonorense, impulsa también un movimiento social para llegar a la gubernatura. Eso son los primeros cinco frentes anti Morena. No sabemos hasta dónde llegarán o quién se quedará o si terminarán unidos. Actualmente trabaja cada uno por su lado.

En Morena están dos cartas muy fuertes: Alfonso Durazo, que si decide venirse daría una gran pelea, con todo y posible desgaste de seguridad que pueda traer, o Célida López. Hay alianza entre ellos dos rumbo al 2021. Cuidado con esta dupla. Cualquiera de los dos sería un candidato de mayor peso a vencer. Con este análisis invitamos a ver esta semana la serie #Sonora2021 que preparamos en el 151 de Megacanal y la plataforma digital de Proyecto Puente: Nuevos destapes, nombres, y desmarques. Falta aún ver el surgimiento de los líderes independientes.

Ocurre que la posible incursión de Servando Carbajal movió mucho en varios sectores. Si el empresario decide competir dividiría el voto y pone en series aprietos a Morena y cualquier alianza partidista.

Pero ya están todos trabajando para llegar a esa meta. Si no pregúntenle al secretario de Gobierno, Miguel Pompa, que está decidido a pelear candidatura al Borrego Gandara. Y surgió otro suspirante en Palacio: Enrique Claussen. Sí. Él secretario de Salud está ya en la ruta por la lucha de la candidatura priísta.

Obvio, tiene el visto bueno la gobernadora Claudia Pavlovich. Pero es riesgoso lo que se cocina en Palacio: Una competencia agitada por la candidatura a Gobernador. Dicen que Ernesto Gándara no estará dispuesto a sentarse a negociar para ser el abanderado. Si está medido este juego, saldrán al menos no peleados. Si no, un funeral se quedará corto.