Truenan abogados laboristas

A menos de una semana de que entre en vigor en Sonora el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, crecen las inquietudes entre quienes tienen que hacer funcionar este esquema que promueve el Gobierno del Estado y promociona activamente la Secretaría del Trabajo.

El caso es que la mayoría de los abogados laboristas que operan en Sonora “le ven futuro incierto” a la propuesta oficial respectiva, ya que aseguran carece de soporte presupuestal.

El próximo lunes 3 de octubre se tiene programado el arranque de este Sistema cuya propuesta fue autorizada cuatro meses antes, desde el pasado 3 de junio.

Ante el virtual inicio y la evidente ausencia de recursos, los laboristas han puesto “el grito en el cielo”, buscando enterar al gobernador Alfonso Durazo que abundan las limitantes económicas y de capital humano, entre otras.

El pasado viernes la oficina del Gobernador recibió el escrito de los laboristas inconformes, firmado por casi 100 especialistas del ramo laboral.

En el manifiesto se empieza diciendo: “Los firmantes, somos abogados laboralistas que litigamos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como en otras juntas y diversas Especiales del Estado de Sonora.

“Usted (Gobernador) como nosotros, debe saber que la deficiencia histórica de las juntas obedece a muchos factores humanos que lamentablemente también inciden en otras esferas de nuestra sociedad, pero hay uno que fundamentalmente ha sido persistente, y es la falta del presupuesto necesario para que dichas juntas funcionen correctamente, cosa que esperamos no suceda en la implementación de los nuevos tribunales del trabajo”.

Los quejosos entienden que la intención del nuevo sistema, de que los tribunales laborales formen parte del Poder Judicial, obedece a la perspectiva que se tiene de que habrá una administración de justicia pronta y expedita.

Pero por esto mismo (además del problema presupuestal) les extraña a los laboristas que tal deseo no parezca acorde con la injustificada suspensión de labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y las otras juntas locales y especiales del Estado que al menos en teoría, fueron creadas para lo mismo.

Resulta que el pasado 25 de agosto del 2022 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje suspendió sus labores argumentando que era por cambio de domicilio (motivo ratificado el día 13 septiembre), que según se ha dicho, es por falta de equipamiento de lo que serían sus nuevas instalaciones, aunque al anunciar que reiniciarán labores hasta nuevo aviso, no explican si ese es el motivo, si es el único o existen otros.

“Es absurdo que para el traslado de la Junta no se hayan acondicionado previamente las instalaciones donde habrían de laborar, lo cual es inquietante, ya que ello nos anuncia que el problema de las Juntas podría seguir siendo la falta de presupuesto, augurio de una mala administración de justicia laboral en lo subsecuente”, advierten.

Los litigantes también apuntan, que ven con tristeza que lo que se hizo con la Junta y la Inspección del Trabajo, al cambiarlas al que será su nuevo domicilio, es aventarlas donde no estorben, como si fueran muebles viejos que no sirven.

¿Para cuando reabrirían sus puertas la Junta Local y la Inspección del Trabajo?

No se sabe.

“A las autoridades no parece importarles la multitud de trabajadores y patrones que, hoy por hoy, no saben ni siquiera cuándo continuará el trámite de sus asuntos porque los expedientes y todo el equipo que usa el personal de estas dependencias es hora de que siguen empacados y protegidos para que no se dañen con el cambio (de domicilio), pero no se instalan”, se quejan.

Y concluyen: “Urgimos a usted señor Gobernador a que gire las instrucciones necesarias para que las dependencias respectivas rectifiquen el rumbo hasta hora incierto de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y para que en lugar de limitarlas, se les dote de todo lo necesario para cumplir con su cometido, y no se busquen salidas falsas en detrimento de las partes involucradas y de la sociedad en general”.

A VER SI ES CIERTO

Ciudad Obregón está deshecho con calles que parecen dinamitadas.

Los pavimentos desaparecen y abundan obras de reconstrucción en pausa.

Milagrosamente se aparece el gobernador Durazo acompañado del ineficiente alcalde cajemense, Javier Lamarque, y se anuncia una inversión récord de 200 millones de pesos, para revitalizar avenidas.

Esperemos que exista esa bolsa y que se aplique cuanto antes para lo que fue etiquetada.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

jvillegas@correorevista.com

Twitter: @JvillegasJavier

Facebook: Javier Villegas Orpinela