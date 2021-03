“Todo lo que digan de mí es cierto”: Salgado Macedonio

El 64.5% de los guerrerenses que se declaran morenistas opinó que el candidato de su partido a la gubernatura de su Estado debía ser Félix Salgado Macedonio; 23.5% que Luis Walton.

Lo anterior de acuerdo con la encuesta que a finales de febrero realizó la encuestadora AZ2, después de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena le retirara la candidatura a Salgado y antes de que se la volviera a dar con base en los resultados obtenidos en una nueva encuesta que supuestamente hizo entre los morenistas de Guerrero.

Es decir que, para los morenistas de Guerrero, el dos veces diputado federal, ex presidente municipal de Acapulco y senador con licencia es el idóneo para representar a su partido en la elección para Gobernador que se efectuará el 6 de junio entrante, sin importar que contra él se hayan presentado dos denuncias de violación y tres de abuso sexual.

De los cinco delitos presuntamente perpetrados por él, uno de violación ya prescribió en vista de que ocurrió en 1998; otro se cometió en 2007, cuando era presidente municipal; y los otros tres en 2016, cuando era director de la edición guerrerense del periódico La Jornada.

Ninguna denuncia prosperó y se sabe que la investigación de una violación supuestamente cometida en 2016 fue detenida en 2017 por órdenes del actual gobernador, el priista Héctor Astudillo, según lo ha confirmado el ex fiscal general de justicia de Guerrero, Xavier Olea Peláez.

El 8 de enero pasado, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, que ahora dirige Jorge Zuriel de los Santos, anunció que revisaría dicha investigación para determinar, en definitiva, si procede o no contra Salgado. Dos meses han transcurrido y nada nuevo se ha sabido sobre el caso, lo que demuestra una vez más que la velocidad con que se imparte la justicia en México es una para los poderosos y otra para la gente común. Si no, ¿cómo explicarse que un delito que presuntamente se cometió hace cinco años no haya sido debidamente investigado y resuelto?

En una entrevista que concedió a finales de octubre de 2017 a un noticiero local que se transmite en Chilpancingo, Salgado dijo: “Yo tengo más negativos que positivos (…) Cuando me dicen: Oye hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Oye hay que corregir eso, y yo les digo: ¡Ay no manchen!, ahora a mis 60 años me quieren quitar todo eso, no pus no, yo ya estoy viejo, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto”.

Este es el candidato de Morena definido por él mismo.

Entonces, de acuerdo con él mismo, ¿son ciertas las acusaciones en su contra?

Ahora bien, Salgado podría perder la elección ya que, de acuerdo con la misma encuesta a la que me referí líneas arriba, al preguntarle a los no morenistas por quién votarán, 47.3% dijo que por otro candidato, 36.2% por Salgado y 13.3% por otro candidato morenista.

Que gane o pierda el presunto delincuente sexual dependerá de qué tan capaz sea alguno de sus rivales para convencer a los votantes de que hay una mejor opción que el morenista.

