Todo debiera de cambiar sin miedos

Ya nada volverá a hacer igual. O no debiera. Sin embargo creo que no estamos entendiendo bien frente a lo que estamos y lo que viene. Hemos llegado a este punto de la humanidad sin aceptar que son nuestros hábitos alimenticios y la relación con el medio ambiente lo que hace al mundo un lugar en riesgo en algunos puntos del planeta. Pero la pandemia actual ha revelado como es que ningún País estaba preparado en sus sistemas de salud ni hay presupuesto que alcance para atender a enfermos y fallecidos. Sí, se tendrá que invertir en una infraestructura de salud, en doctores, en medicinas, pero también se debiera cambiar el enfoque: Pensamos en hacer y tener más hospitales en lugar de tener menos gente enferma. La obesidad, diabetes, hipertensiones, el tabaquismo son las características del grupo más vulnerable que muere en esta contingencia. No hay visión de política pública, programas agresivos, de impacto, que vayan hacia allá: ¿Cómo le haremos para tener una sociedad más sana en su alimentación, en su consumo de comida chatarra, en tener una vida mejor en familia, en lo individual, en educación para la salud, en que los jóvenes no fumen ni tomen a temprana edad y los adultos que lo hacen entiendan que los excesos les pueden quitar la vida? Todos los índices de la salud coinciden en que Sonora ocupa los primeros lugares de obesidad y alcoholismo. Y nuestro País también es campeón mundial en estos consumos.

Sorprende que, un programa tan importante que es Frente al Espejo, que trata el manejo de las emociones en las personas, de la Secretaría de Salud de Sonora y que arrancó con grandes expectativas, no se sigue en esta contingencia. Cada noche se informa de muertes, enfermos, en un horario de familia, que genera una cultura del morbo y, a su vez, insomnio. No hay una campaña agresiva para atender las emociones. En este siglo, como lo han señalado los estudios y especialistas, se conoce como la época de la enfermedad del estrés, las enfermedades mentales. Es ahí donde debieran también dirigir esfuerzos: Prevención de obesidad, diabetes, tabaquismo junto con estas enfermedades. También habrá que replantear el sistema económico en México, en los estados. Pero decir que no hay un plan económico para Sonora después del Covid, también es inadmisible. Tiene que haberlo. No se han dado cuenta que el sexenio se acabó en Palacio de Gobierno en el sentido de que después de esta contingencia viene informe, cierre de año y en enero definiciones electorales. Los legisladores locales no dimensionan que su Legislatura debe cambiar el rumbo a resultados por la economía de los sonorenses. No se ve un agenda clara. Los alcaldes tampoco se dan cuenta que sus trienios fueron alterados, algunos se acabaron, y deben concentrar sus esfuerzos a lo económico. Si Hermosillo, por ejemplo, no arregla los baches este año de la ciudad, Morena verá más afectada su capacidad de victoria en 2021. Creo que la clase política no entiende que debe modificar planes, programas y cierres de trienios y sexenios bajo un mismo denominador: La gente no quiere pasar hambre y quiere trabajo. Pero primero no quiere perder su vida por Covid-19. Y nadie quiere que le toque una bala perdida. El espectáculo de inseguridad en Sonora es reprobable. Y el esfuerzo en Palacio de Gobierno por decir que los delitos son federales porque fueron en carreteras o es el narcotráfico y no le compete al Estado, es inverosímil. Es responsabilidad de todos los niveles de Gobierno. Los panistas aceptan que están rebasados los municipios y no pueden. Los priistas que son delitos que no les corresponden atacar, los morenistas que son los estados que deben asumir su responsabilidad. ¿A quién le piden resultados los ciudadanos y a qué horas se frenará ola de violencia? ¿Cuándo pedirán ayuda a Estados Unidos contra el crimen organizado en México, en la frontera? Debiera ser estrategia conjunta. Están muriendo inocentes. Civiles. Policías. Un periodista. Un regidor del PRI a fuego cruzado, según autoridades. La gente tiene triple miedo: Por el Covid, la inseguridad y su economía. ¿Qué esperan para poner orden en Sonora? No merecen los sonorenses vivir así. Los Gobiernos deben esforzarse para generar armonía social. Evitar campañas de miedo. Esto empezaría con controlar la seguridad, dar certeza a su futuro económico y reforzar campañas de salud que mejoren el estilo de vida de la sociedad. Se requiere replantear y cambiar enfoques y programas rebasados. Todo debiera cambiar y ajustarse a la nueva normalidad.



Director de Proyecto Puente

LUIS ALBERTO MEDINA

