"Toda la vida", es el cáncer en Sonora

Así dicen en los pueblos. “Toda la vida ha pasado eso”, “toda la vida ha sido así”. Se refieren a prácticas de contaminación en diferentes circunstancias. Es un adagio popular en la producción minera en algunos municipios y el proceso agrícola. Se normalizaron las prácticas industriales que pudieran estar ocasionando daños a la salud severamente. Un ejemplo es lo que sucede en el Valle del Yaqui. Sorprende que públicamente, como si estuviera en una plática de hogar, un diputado de Cajeme, Héctor Castelo, “El Pollo”, confiesa que la leche materna en esa región está contaminada al 100%. Y no pasa nada. Sólo se comunican autoridades estatales de Salud con el legislador para ver qué sucede, nos confirman. Ya ni hablar de las autoridades federales: La Secretaría de Agricultura Federal (Sader) no termina de instalarse en Cajeme, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, y no pueden hacer nada ante esta emergencia sanitaria que tiene décadas: La contaminación por pesticidas y agroquímicos en la agricultura empresarial en Cajeme y sus alrededores. Lo confirman organizaciones de productores. “Yo te puedo asegurar que está pasando: El 100% de la leche materna en el Valle del Yaqui está contaminada. Lo digo porque soy productor y conozco el problema. Tenemos el primer lugar de cáncer en la sangre en Cajeme. Le dicen el valle de la muerte. Es terrible lo que está pasando: Más de 3 millones de agroquímicos se aplican en los cultivos cada año”, confiesa al aire en Proyecto Puente Megacable, el diputado morenista. Todo, afirma, por la contaminación de alimentos que incluye la producción de la siembra, la agricultura en todas sus facetas. La autoridad federal en salud sabe de la problemática de cáncer. Ramón Cabello, jefe de la División Oncológica del IMSS, confirma que hay un incremento en las detecciones de cáncer en Cajeme: “Sí hay un aumento de cáncer de mamá en la región de Cajeme. Hace 10 años se diagnosticaban 60 casos anuales al año. Hoy son 120 aproximadamente, cada año. Los hábitos alimenticios son un factor que influyen”, dijo. Son palabras textuales. El especialista está de acuerdo en actualizar estudios al respecto. No hay nuevos datos de los que ocurre en el Sur de Sonora. Aunque desde la década de los noventa investigaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) advierten de lo que ocurre. Casi no salen a la luz pública. Lo mismo sucede en el Norte del Estado. La minería agresiva que practica Grupo México no está documentada seriamente sobre los efectos que causan sus trabajos en la salud de los pobladores de Cananea. En investigaciones realizadas por Proyecto Puente documentamos con testimonios ciudadanos denuncias sobre la calidad del aire en el mineral. La gente habla de un producto químico conocido como “Nash” (sulfhidrato de sodio) que respira en las tardes que puede estar ocasionando enfermedades. El 3 de enero del 2017 el periodista Milton Martínez, corresponsal de Proceso en Sonora, daba a conocer la historia de Miguel Salazar Castillo, un joven de 26 años de edad, que tuvo una muerte inexplicable. Sus familiares lo relacionan con esta sustancia. Durante décadas se habla en Cananea de la necesidad de documentar las muertes de cáncer en el estómago, garganta o piel que ha ocasionado la pérdida de cientos de personas. Ninguna autoridad se atreve a investigar qué sucede realmente en el Sur y Norte del Estado. En los siete municipios del Río Sonora, por ejemplo, la práctica del derrame de aguas negras, sí, de los baños de las casas, es “de toda la vida”. Hoy la Asociación Latinoamericana de Hidrología que integra el doctor Miguel Rangel Medina advierte que se ha convertido en un problema de salud pública. La Fundación Beltrones trabaja el tema del cáncer en Sonora. La senadora Sylvana Beltrones ha presentado varias iniciativas, una encaminada a la creación de un Instituto. Su trabajo es loable, noble en este campo. Manlio Fabio, su padre, se ocupó del tema tras la muerte de su madre. Entienden este problema. Hay un área de oportunidad para dar a conocer más de lo que hacen. Urgen estudios reales, actualizados, de lo que ocurre con lo que comemos y respiramos en el Estado. También monitoreos del agua que bebemos. La Conagua suspendió los estudios bianuales. No se nos habla con la verdad de lo que sucede en campos agrícolas y la industria minera. Es tiempo de cambiar el “toda la vida ha sido así” al ya no debe ser así.