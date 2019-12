Tesis sobre los asuntos públicos de Sonora

Dedicado a todos mis estudiantes

Algo que me da optimismo es observar a estudiantes de maestría y doctorado que hacen investigación y presentan sus tesis. Las últimas semanas las he pasado revisando avances de tesis y asistiendo a exámenes de grado. Cada investigación ilumina una parte de nuestro entorno y puede contribuir a mejorar un aspecto de nuestra realidad. Con la disculpa por mencionarlos, aquí presento algunos temas e ideas de los trabajos revisados. Los resúmenes son míos y no incluyen todo lo que analizan estos estudios.

Fiscalización, fondo minero y deuda pública

Adriana Morales estudia la fiscalización del gasto federalizado en Sonora. Una tercera parte de los recursos que maneja el Gobierno del Estado de Sonora son aportaciones federales. Esto es adicional a las participaciones federales que son otra tercera parte. El marco legal y los términos que se usan en la fiscalización son muy complejos y no contribuyen a su claridad y fácil entendimiento. Aquí se trata de ver cómo ha evolucionado esta fiscalización a lo largo de tres sexenios. Hay muchas preguntas y no es fácil encontrar respuestas. Los resultados preliminares muestran que ha habido múltiples “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria” en diversos años. El trabajo está en proceso.

Melissa Aguirre presentó su tesis sobre el fondo minero. La normatividad requiere que éste se destine principalmente al mejoramiento del medio ambiente, pero no contiene instrumentos de seguimiento y evaluación. En la práctica los municipios lo han destinado más bien al gasto social y sobre todo a pavimentación. Incluso Hermosillo pavimentó un bulevar con fondo minero. Sólo Nacozari muestra gasto en mejoramiento del medio ambiente. La tesis de Melissa influyó para que las últimas reglas de operación contengan previsiones de evaluación del desempeño.

Luis Ernesto Flores presentó su tesis sobre la deuda pública municipal en Sonora. De manera muy clara muestra cómo ésta se ha ido incrementando sobre todo en Hermosillo. A ello contribuye un marco institucional que no favorece la claridad y transparencia. Aunque la ley dice que la deuda se debe de destinar a inversión productiva, no hay registro de eso. El Congreso no registra los proyectos específicos a los que se destina ni hay manera de darle seguimiento. Hay además mucho pasivo de corto plazo es decir deuda a proveedores. Este trabajo merece amplia difusión.

Suelo, acceso al agua y carros "chuecos"

Alejandro Navarro estudia la falta de acceso al agua entubada en las viviendas de Sonora. El censo 2010 apuntó que existían más de 36 mil viviendas que carecían de agua dentro de la vivienda. Los objetivos del desarrollo sustentable proponen que ya no haya viviendas sin agua para el año 2030. Actualmente, las áreas urbanas con mayor carencia son las “invasiones” de Nogales. Aquí el problema del agua se cruza con el del suelo urbano. A nivel rural el Municipio con mayor carencia es Huatabampo.

Luis Puebla Corella estudia el mercado del suelo urbano en Hermosillo. Sus análisis muestran que este mercado se mueve por la especulación. La oferta de suelo de nuevos fraccionamientos de alto nivel no corresponde a una amplia demanda de suelo para población de bajos ingresos. El suelo para vivienda popular no es atendido. El mercado parece funcionar a favor de los especuladores. Es un trabajo en proceso.

Teresita Anguamea presentó su tesis sobre las organizaciones afiliadoras de vehículos de procedencia extranjera, es decir "chuecos". Éstas son una muestra patente del atraso de nuestro Estado de Derecho. Todas las leyes marcan que la circulación de autos sin placas oficiales es ilegal y sin embargo, desde hace más de 40 años estos carros siguen circulando. Ciertamente benefician a una capa de población que no puede adquirir autos nacionales, pero por otra parte dejan muy mal paradas a nuestras autoridades que no han encontrado la manera de resolver esta contradicción entre mercado y ley.