"Guárdate de seguir ejemplos financieros de personas que juegan un juego distinto del tuyo", Morgan Housel.

En una fiesta ofrecida por un multimillonario en el área de Nueva York, Kurt Vonnegut informa a su amigo Joseph Heller que su anfitrión ha ganado en un día lo que Heller había obtenido en total por su novela Catch 22, (que por cierto la filmación de una película sobre esta novela se realizó en Guaymas).

Heller le responde: “Sí, pero yo tengo algo que nunca tendrá… yo tengo suficiente”.

Qué ocurre

Bernie Madoff, famoso operador de fondos, que organizó una estafa piramidal, y que mantuvo durante casi 20 años, hasta que fue descubierto, y actualmente se encuentra encarcelado. Madoff antes de cometer este fraude tenía ya una empresa de corretaje de acciones, y ganaba entre 25 y 50 millones de dólares por año. Su problema fue que le interesaba ser multimillonario, y ahí cavó su tumba.

Al respecto de esta ambición por tener más y más, Warren Buffet se expresó así en una ocasión: “Para ganar un dinero que no tenían y que no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y necesitaban. Y eso es una locura, una verdadera locura. Arriesgar algo que es importante para ti por algo que no lo es no tiene sentido”.

Es por ello que se afirma que una de las habilidades financieras más difícil de conseguir es que la meta deje de moverse. Cuando el punto de tener más, ya sea dinero, poder, fama, hace aumentar la ambición más que la satisfacción es algo muy peligroso.

Veamos el siguiente ejemplo. Un novato en Grandes Ligas gana 500 mil dólares al año, muy buena cantidad por cierto. Pero resulta que juega en el mismo equipo de Mike Trout, los Angelinos de California, que gana 36 millones de dólares al año.

Sin embargo los grandes operadores de fondos de inversión en Estados Unidos ganan alrededor de 340 millones de dólares al año. Y si te fijas en Warren Buffet o en Jeff Bezos, sus patrimonios se incrementaron en 2018 en 3,500 y 24,00 millones respectivamente.

Conclusión

Un cliente que todos los años va a Las Vegas le pregunta a un crupier a qué juegos juega y en qué casino apuesta, y este le contesta: “La única manera de ganar en Las Vegas es salir en cuanto llegas”.

Hay que saber qué es lo suficiente, lo contrario puede llevarnos a un punto que no conviene. Es como desear saber qué tanto puedes comer, es comer hasta sentirte mal, pero eso pocas veces lo hacemos porque vomitar es muy desagradable. Sin embargo esto mismo no aplica en los negocios y en las inversiones.

Termino con lo siguiente: La reputación no tiene precio, la libertad e independencia tampoco y la familia y los amigos menos. Hay que dejar de asumir riesgos que pueden perjudicarte y aprender cuándo tienes suficiente.

¡Feliz domingo, estimado lector!

