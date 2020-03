Sonora y sus suspirantes

Exactamente en un año tendremos en actividad a todos los que sean candidatos a Gobernador de Sonora. Ya están debidamente perfilados los que la buscarán y entre ellos está el que va a suceder a Claudia Pavlovich. ¿Qué necesita Sonora? Alguien capaz, con preparación, experiencia, que entienda de política, de administración y de estrategia. Que tenga la capacidad y decisión para exigir al Presidente un trato equitativo al que le da a Tabasco y, al mismo tiempo, la madurez política para tender puentes con ese Gobierno federal al que no le interesa gran cosa nuestro Estado, pero estará ahí los primeros tres años de la nueva administración.

El factor Claudia Pavlovich será interesante. ¿Va a apoyar al candidato priista o se va a pegar a la pared, cuidando el famoso “séptimo año”? Puede ser una combinación de ambos, sin duda. Eso sería muy sano para Sonora. A nivel nacional hay que esperar qué tanto se actúa desde Presidencia porque es un hecho que AMLO necesita gobernadores afines.

Así es como están posicionados los más visibles en este momento:

1.- Alfonso Durazo: Los altos mandos de Morena en Sonora están convencidos de que es “el bueno”. En los últimos días no ha pasado grandes contratiempos como secretario de Seguridad, pero no deja de ser un “polvorín”. Si el Gobierno da uno o dos golpes fuertes a la corrupción y la delincuencia podría aprovechar para dejar su puesto actual, moverse a uno que no sea tan peligroso hacia su imagen y llegaría fuerte. Si sale por la puerta de atrás será una candidatura muy vulnerable. La llegada de Adolfo Salazar Razo a la dirigencia estatal trata de darle rumbo a su candidatura.

2.- Ernesto Gándara: Es el más fuerte fuera de Morena. Su problema es que no termina de aceptar totalmente su condición de priista, se le nota alejado del partido y eso no es del agrado de los lógicos rivales que tiene dentro. Le apuesta a una alianza y así borrar olores a priismo, pero debería prepararse pensando que hará campaña bajo las siglas del tricolor. Se habla de la posibilidad de aliarse al PAN, pero no es tan sencillo, aunque ya hay acercamientos en la capital del País. El PRI en Sonora está bien dirigido, pero para ganar el próximo año tienen que hacer cosas diferentes y eso, hasta ahorita, no se ve. Y cuidado con el “fuego amigo”.

3.- Célida López: Es el plan b de Morena. Ha sabido manejar su perfil, empezó la alcaldía confrontada con medio Hermosillo, le fue bajando y ahora se ha proyectado a nivel estatal. En su equipo cercano dicen que quiere ser la coordinadora general de la campaña de Durazo, pero saben que la bola puede caer en sus manos. Esa es la apuesta.

4.- Ana Gabriela Guevara: Era la natural, en caso de que se cayera la candidatura a Durazo. La alianza Morena-PT la iba a llevar a ella, pero ha tenido muchos problemas en la Conade. Primero tiene que sortear esos golpes que le llegan por medio de auditorías. Si logra salir bien, los Juegos Olímpicos podrían volver a posicionarla, pero entonces enfrentará el desastre que resulta su partido en Sonora. Mal manejado, sin rumbo, con funcionarios que van de error en error, gente extraña adhiriéndose. Falta de oficio que le puede costar caro si no hace ajustes.

5.- Antonio Astiazarán: Es el más alto perfil que tiene el panismo… el problema es que no lo ven como panista. Preparación, oficio y carácter los tiene. Su error es que se ha concentrado en ser aceptado por un sector muy específico de los panistas y ha olvidado a los tradicionales, los dogmáticos, el voto duro azul. Con el sector neopanista puede llegar a la candidatura, pero sin los “tradicionales” difícilmente sería competitivo. La dirigencia estatal no lo ve con buenos ojos.

6.- Ricardo Bours Castelo: Se anuncia como el seguro candidato de Movimiento Ciudadano. Que Dante Delgado ya le mostró su pulgar hacia arriba. El problema es que abrió una brecha con María Dolores del Río, la creadora de lo que hoy es “nana-nana” en Sonora. Como administrador se le ve serio y conocedor, pero su manejo político ha sido fallido y sin eso no se llega a una gubernatura.

La próxima semana les cuento de los otros que se mueven, aunque entre estos seis debe estar el ganador del próximo año.