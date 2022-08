Soldaditos de plomo

El líder debe surgir en los momentos complicados, cuando el pueblo está a la deriva y requiere atención, apoyo real. En el mundo de la política un liderazgo se construye poniéndose al lado de la gente que se gobierna cuando hay crisis. No con palabras huecas y actos plenos de demagogia. Este fin de semana, dos personajes se plantaron ante su gran oportunidad de mostrarse completos, plenos. Como diría un cronista futbolero: La tuvieron, fue suya y la dejaron ir.

Andrés Manuel López Obrador tenía programada una visita a Sonora. Las cosas se complicaron, llegó un terrible vendaval. Inundaciones en Guaymas, Empalme, Hermosillo, la carretera colapsada entre Hermosillo y Cajeme. Gente desesperada, clamando por ayuda, esperando la reactivación de un Fonden que desapareció por orden presidencial y con la complicidad de “diputados federales”.

Alfonso Durazo tenía la oportunidad de oro. Decirle al Presidente (cree que es su jefe) que cancelara los eventos y fueran a visitar las zonas devastadas.

No, nada de eso. La gira siguió, los actos se sucedieron como estaban planeados aunque atrasados porque no podían llegar a territorio yaqui, el lugar favorito del señor de Palacio Nacional. Sí, parece que Sonora se reduce a una etnia a la que, a pesar del colapso en la carretera, se le permite que siga haciendo de las suyas con los viajeros que pasan por “su” territorio.

El equipo de comunicación de Durazo estuvo muy atento para tratar de convencer al pueblo de que es un hombre de gran corazón (jaja) y buscaron colocar por todos lados un video donde consuela a una señora que se cayó al golpearse con ese jetta camuflajeado de Suburban donde viaja el Presidente. ¿En serio les parece una gesta heroica la de Durazo? Es lo menos que podía hacer, es lo que haría cualquier persona que ve a alguien en el suelo.

La triste realidad es que no tuvo el valor de detener la vergonzosa gira. Tuvieron que cumplir cada uno de los eventos de propaganda que tenían en la agenda y el pueblo que se aguante. Cuando lo cuestionaron sobre el por qué no iba a visitar a los damnificados respondió que los Tigres del Norte estarán en el Zócalo. Sí, debe estar feliz porque cree ser “el jefe de jefes”, mientras el Gobernador sonorense no tenía valor de abandonar su “jaula de oro”. Pero en el “acto heroico” con la señora caída ha de pensar que nos dio “golpes en el corazón”.

Estos son los momentos en que deben surgir unos reales líderes y estadistas, pero la realidad es que son unos soldaditos de plomo.

KARAM POR ROSARIO

Y vivimos un fin de semana muy deportivo. Mientras el América destrozaba al Cruz Azul y Dani Alves daba pena con los Pumas, en el equipo del Reclusorio Norte se registraba un cambio en la alineación. Sale Rosario Robles y en su lugar entra Jesús Murillo Karam. Finalmente se rompióel famoso Pacto de Palacio Nacional y desde la oficina presidencial se dio la orden de ir con todo en contra de lo que huela a Peña Nieto.

Ahora se van contra el autor de la famosa “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Ese tema que ha sido un delicioso botín político, ahora lleva a la cárcel al entonces procurador. ¿El delito?,dicen que todo viene alrededor de esa “verdad histórica” que supuestamente se fraguó en una oficina y que existe un testigo al que la actual Fiscalía le está dando la oportunidad.

Lo que no queda claro es si estamos ante el rompimiento de AMLO con su predecesor (bueno sería que detuvieran a Peña Nieto, si le llegan a encontrar algo), si se trata de una presión más para que el PRI se alinee con la reforma electoral o si fue solamente un movimiento para cambiar el tema que dominaba la agenda nacional.

Los incendios del crimen organizado en Baja California, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua ya le estaban pegando duro a la imagen presidencial. Y se puso peor cuando la morenista alcaldesa de Tijuana pidió a los delincuentes que ataquen a los que no les pagan el “derecho de piso” y dejen de meterse con los inocentes. No, no fue escrito por Kafka, fue una declaración real.

Así siguen las cosas en nuestro México. Gobernantes que no son capaces de improvisar durante sus giras (como si fueran tan trascendentes), pleitos de las clicasy políticos en el poder que dan el banderazo oficial al “cobro de piso”.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard. Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@gmail.com