Sinatra y “New York, New York” se vacilaron a los Medias Rojas

** Muchos de mis lectores amigos son fanáticos de los Dodgers. Debo felicitarlos. ¡Abrazos, muchachones! Han ganado su séptimo pase consecutivo a la postemporada. Creo que juegan muy buen beisbol y considero a Dave Roberts su mejor mánager desde Walter Alston…

** El problema es cuando llega octubre con la Serie Mundial abordo, ya que no ganan una desde 1988, son 31 años…

** Al asegurarse la postemporada en Baltimore, utilizaron tanta cerveza, tanta champaña para bañarse, que Trapichito está muy enojado, no porque no lo invitaron, sino por el desperdicio, en vez de tomarse las burbujeantes bebidas. Pero los Dodgers no querían amanecer con malestar, porque aún faltan muchos juegos … ¡Amanecerá octubre y veremos!...

** La postemporada comenzará el martes 1 de octubre con el juego del Wild Card en la Liga Nacional; y al día siguiente jugarán por el Wild Card de la Americana. La Serie Mundial 115 arrancará el martes 22 de octubre.

** Los Yankees mortificaron a los Medias Rojas, al terminar el juego que eliminó a los bostonianos de toda posibilidad de ser campeones de la división. Tan pronto como el club de Nueva York hizo el último out, para final de 5-0, se oyó en el clubhouse de los visitantes, en Fenway Park, a todo volumen, “New York, New York”, en la voz de Frank Sinatra, melodía que es una especie de himno de los Yankees…

** Entre tantas cosas buenas de los Astros, acaban de imponer un nuevo récord de victorias e la casa en una temporada, con 56 (18 derrotas). Como visitantes van con 39-33… ¡Así es la cosa!...

** Cody Bellinger (Dodgers) ha quedado solo en la lucha por el título de Más Valioso en la Nacional, debido a la lesión del otro candidato, Christian Yelich. Últimos MVP de cada equipo… Bravos 1999, Chipper Jones; Orioles 1991, Cal Ripken; Medias Rojas 2018, Mookie Betts; Cachorros 2016, Kris Bryant; Medias Blancas 1994, Frank Thomas; Rojos 2010, Joe Votto; Indios 1953, Al Rosen; Rockies 1997, Larry Walker; Tigres 2013, Miguel Cabrera; Astros 2017, José Altuve; Angelinos Mike Trout 2016; Dodgers 2014, Clayton Kershaw; Royals 1980, George Brett; Marlins 2017, Giancarlo Stanton; Cerveceros 2018, Christian Yelich; Twins 2009, Joe Mauer; Yankees 2007, Alex Rodríguez; Atléticos 2002, Miguel Tejada; Phillies 2007, Jimmy Rollins; Piratas 2013, Andrew McCutchen; Padres 1996, Ken Kaminiti; Marineros 2001, Ichiro Suzuki; Gigantes 2012, Buster Posey; Cardenales 2009, Albert Pujols; Rangers 2010, Josh Hámilton; Blue Jays 2015, Josh Donalson; National 2015, Bryce Harper.

